No es lo que parece: Paola Ramones aclara su relación con el hijo de Ludwika Paleta La hija de Adal habló por primera ocasión del supuesto romance con el hijo de la actriz

No, no piensen mal, Paola Ramones y Nicólas Haza Paleta son solo amigos. Luego de que en noviembre pasado, la hija del conductor Adal Ramones y el hijo de Ludwika Paleta se convirtieran en noticia al aparentemente sostener una relación amorosa, Paola retoma el tema y deja claro que entre ellos no hay más que amistad. La joven de 15 años de edad robó cámara anoche durante al acompañar a su papá a una entrega de premios donde fungió como presentador.

Fue precisamente en este evento donde Paola habló por primera ocasión de su supuesto noviazgo. Luego de que ella publicara en su cuenta de Instagram varias fotos al lado del joven de 16 años, con títulos muy cariñosos, la prensa comenzó a hacer eco de una supuesta relación entre los hijos de famosos. Por su parte, sus papás le restaron importancia, Adal asegurando que él no hablaba de los asuntos de su hija y Ludwika diciendo que la famosa es ella.

A más de cuatro meses de aquella noticia, la Paola decidió aclarar la situación y dejar claro que ella y Nicólas son muy cercano pues ambos estudian en el extranjero, de ahí su cercanía: “Nosotros sólo somos amigos, y pues estamos en Canadá estudiando, me cae muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, pero sólo amigos”, comentó la joven a Agencia México.

Al parecer los chicos sólo tienen una linda amistad, que se ha fortalecido ahora que ambos estudian la preparatoria en Canadá. Aunque las imágenes ya no están acompañadas de tiernos mensajes, la última foto donde aparecen los dos que compartió Paola fue en diciembre pasado, donde con el título “mi amigo”, quiso aclarar la situación.

Aunque dejó claro que no hay romance, los mensajes que la prensa tomó como ciber coqueteo, continúan en la cuenta de la joven. Como la foto donde aparece la hija de Adal al lado de varias amigas y donde Nicolás le escribió: “La de en medio es mía”, refiriéndose a Paola que aparece justo en medio de las chicas.