El duro adiós de Jacky Bracamontes (a Televisa) Después de 17 años de relación laboral con la televisora, la tapatía anunció que su contrato de exclusividad concluyó. Con nostalgia, se despidió de la que fuera su primera y única 'casa'

Fue su primera “casa” y la única que conoce, pero como toda buena profesional Jacky Bracamontes está lista para conocer nuevos horizontes. Con nostalgia, la actriz y conductora anunció a través de su cuenta de Facebook, que luego de 17 años de relación laboral con Televisa, su contrato de exclusividad ha concluido, por lo que buscará otras oportunidades para su crecimiento. Agradeciendo a la empresa por haberle dando su primera oportunidad, Jacky quiso ser ella la encargada de oficializar la noticia.

“Quiero compartir con todos ustedes mi absoluta gratitud hacia Televisa, quien fue mi casa durante 17 años y con quien he concluido mi contrato de exclusividad. Ahí nació, se forjó y desarrollé mi vocación y mi pasión por lo que hago. A ella le debo una larga lista de proyectos en los que he tenido grandes enseñanzas, me han abierto caminos y brindado inmensas satisfacciones en mi carrera”, se lee en la primera parte del mensaje.

Sobre sus planes a futuro, quien se había convertido en la conductora más representativa de La Voz… México, escribió: “Es momento de abrir nuevas puertas y consolidar nuevos desafíos profesionales, tales como el lanzamiento de mi libro y mi rol como empresaria, pero con la convicción de siempre estar dispuesta a encontrar maneras de llegar a ustedes. Me siento enormemente bendecida de contar con su cariño y espero que sea donde sea que me lleve el destino, tenga la fortuna de que ustedes sean parte de esta historia”, concluyó. En televisa, Jacky labró su carrera como protagonista de telenovelas en producciones como Las tontas no van al cielo y Sortilegio.

Desde finales del año pasado, Jacky comenzó a trabajar en su libro autobiográfico, donde asegura hará un recorrido por los pasajes más importantes de su vida: “Es un libro que quería hacer y en él he escrito temas que nunca toqué con la prensa, pero en un libro los tengo que tocar, porque son cosas que me han movido y que forman parte de mi vida”, declaró en diciembre del año pasado sobre este proyecto que planea lanzar en abril.

Además de su faceta como empresaria, en casa, Jacky tiene el trabajo más duro: ser mamá de tres niñas. Mini Jacky, Carolina y Renata son en este momento su prioridad. Hace unos días, la conductora narraba en Twitter su aventura entre berriches, pues aseguró que "odia" las rabietas y aunque no reveló cual de sus hijas es la que está atravesando por esta etapa, reconoció que es temporal. “Aunque sé que son sólo una etapa, qué difícil es lidiar con una de mis niñas en pleno berrinche”, escribió.