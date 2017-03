No, no era Brad Pitt, Kate Hudson ya tiene otro galán

Mientras algunos famosos ya no creen en el amor, otros lo encuentran a la vuelta de la esquina. No hay mejor ejemplo de lo antes dicho que Kate Hudson, quien una vez más le dice adiós a la soltería, para disfrutar con un nuevo romance. Contrario a lo que muchos creían, en esta ocasión no es Brad Pitt la nueva conquista de la actriz, quien parece estar dispuesta a aprovechar esta oportunidad, en medio de la batalla judicial que todavía mantiene con su ex, Chris Robinson, por la custodia de su hijo Ryder.

VER GALERÍA

Aunque la protagonista de cintas como Almost Famous ha tratado de ser discreta, la intrépida lente del paparazzi la ha captado en compañía de su nuevo chico de paseo por la ciudad de Los Ángeles y muy cariñosos. En su momento, todo el mundo quería conocer la identidad del joven, pero finalmente ya se sabe de quién se trata. El Daily Mail reveló que el hombre quien ahora hace latir el corazón de Kate es nada más y nada menos que el músico Danny Fujikawa.

La pareja fue vista de paseo en la zona conocida como Pacific Palisades, de Los Ángeles. Al parecer, ellos estaban seguros de que nadie más los seguía, y entonces decidieron darse un apasionado beso afuera de un local de smoothies. La actriz, con gafas oscuras, abraza a su chico, quien viste de negro, y él responde al tierno gesto de su novia. Aunque ya ha sido evidente su acercamiento, se dice que mientras aparecen en lugares públicos tratan de guardar distancia.

VER GALERÍA

Hace unas semanas se habló de la posibilidad de un romance entre Kate y Brad Pitt, aunque nada de eso fue comprobado. El rumor surgió luego de que la actriz diera algunos detalles en el show de Howard Stern, sobre lo que en ese momento necesitaba en el amor, fue ahí en donde el nombre del afamado actor salió al tema. "¿Sabes qué es lo que quiero ahora mismo? Sólo seré honesta, quiero un chico gracioso ¡Pero quiero a alguien realmente hot!... Solo quiero, como, un tipo candente ahora mismo. No para toda la vida, sabes”. Luego de este comentario, Stern le preguntó que si ese hombre podría ser como Pitt, y ella fue clara con su respuesta. “¡Sí! Creo que Brad es muy, muy apuesto".

Kate Hudson y su ex, en batalla legal por la custodia de su hijo Ryder

Kate Hudson: 'A veces creo que soy una mala madre'

Britney Spears y Kate Hudson, espontáneo encuentro de dos rubias divertidas

Pero a pesar de estar nuevamente enamorada, la rubia tiene que hacer frente a las demandas de su ex, Chris Robinson, quien a través de sus abogados solicitó reabrir el caso de la custodia de su hijo, así lo reportó E! News. Se dice que ambos acordaron que fuera un especialista designado por el tribunal quien evalúe la custodia del niño, que ahora tiene 12 años de edad. Entre otras cosas, se especifica que el especialista debe hacer recomendaciones ligadas con la custodia legal y física del menor, así como el lugar en el que residirá y el régimen de visitas.

VER GALERÍA