Una razón más para amar a George Clooney, la linda sorpresa a una fan de 87 años

Aunque ya es un hombre comprometido, George Clooney no se aparta de aquellas fieles fanáticas que lo aman y admiran. No es fácil lidiar con la fama, mucho menos cuando se es uno de los galanes más cotizados de la industria, pero eso no le resta sencillez al ídolo de Hollywood, que una vez más ha dado muestra del amor que tiene por aquellas personas que lo han apoyado a lo largo de toda su carrera.

Esta vez, Clooney decidió preparar algo muy especial para una de sus admiradoras. El actor se tomó un tiempo y asistió a la residencia de ancianos Sunrise, ubicada en Reading, Inglaterra, muy cerca de la casa en que habita con su esposa Amal. En aquel sitio se encontró con Pat, una mujer de 87 años que celebraba también su cumpleaños, y que no podía creer lo que estaba viendo; su máximo ídolo llevándole flores y regalándole un bello momento en que la emoción llenó su corazón de felicidad.

El sueño de Pat se hizo realidad luego de que empleados de la residencia enviaran cartas al actor haciéndole la petición de visitar a la octogenaria. El emotivo instante quedó para el recuerdo en una fotografía que Linda Jones, trabajadora de ese lugar, publicó en las redes sociales. En la postal se mira a Pat y a Clonney sonrientes, él en su look más casual con una chaqueta negra y unos jeans azules. “¡El sueño se hizo realidad para una de nuestras residentes el día de hoy!”, comentó Jones a través de su cuenta de Facebook.

Tras esta visita, las muestras de cariño y afecto a Clooney han sido constantes, no sólo por los empleados del hogar Sunrise, también por parte de los fans en redes sociales. El inolvidable momento ha sido uno de los gestos más lindos del actor, que se mostró dispuesto a regalar un instante de felicidad a Pat. “La mujer en la foto ama a George Clooney y todos los días menciona lo mucho que le gustaría conocerlo, especialmente porque vive cerca de donde yo trabajo…”, dijo Jones.

En este momento, Clooney vive feliz en matrimonio junto a su amada esposa Amal, quien está embarazada y en algunos meses dará a luz a unos lindos gemelos. Recientemente han aparecido en algunas alfombras, y Amal ha lucido su pancita, muy orgullosa de disfrutar esta etapa junto al hombre de su vida.

