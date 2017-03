Hopper, hijo de Sean Penn se confiesa y habla de su lucha contra sus adicciones El joven de 21 años confesó que gracias su papá tomó la decisión de retomar su vida y dejar atrás su época de drogas

Tiene sólo 23 años y un largo historial de lecciones aprendidas. Aunque podríamos pensar que Hopper Penn, hijo de Sean Penn, es un joven sin problemas, su vida no ha sido color de rosa. El hijo del protagonista de 21 gramos abrió su corazón y ofreció su entrevista más sincera a ES Magazine, donde habló de su lucha contras sus adicciones: “Hacía muchas cosas, pero fue la metanfetamina lo que me destrozó”. De acuerdo con el hijo menor de Penn, fue un ultimátum de su papá lo que lo hizo entrar en razón.

“Era adicto a muchas cosas, pero la meta fue lo que me destrozó. Fui a rehabilitación porque me desperté en un hospital y mi padre estaba ahí. Me dijo, ¿rehabilitación o un asiento de autobús?”, confesó Hopper, quien gracias a la recomendación de Sean quiso retomar el control de su vida.

El también actor confesó cómo fue su inicio en el oscuro mundo de las metanfetaminas: “Estaba bastante mal. Me atraparon haciendo cosas. Cuando no eran mis papás, era la policía. Gracias a Dios salí de todo eso porque fue la peor época de mi vida. No es divertido que llegue un momento en el que tienes dependencia de algo”, comentó el joven quien también confesó lo duro que fue para él vivir el divorcio de sus padres Sean Penn y la actriz Robin Wright, en 1996 luego de 19 años juntos.

Para Hopper no fue fácil enfrentar los altibajos que tuvieron sus papás durante casi dos décadas, para el entonces niño fue muy difícil lidiar con estos asuntos de adultos: “¿Honestamente? Estaba bastante enfadado, porque ellos rompieron y luego se reconciliaron, y lo volvieron a hacer. Yo pensaba que tenía que tomar una decisión”, comentó el Hopper, quien atravesó los rompimientos y reconciliaciones de sus papás al lado de su hermana mayor Dylan.

Sobre si la fama de sus papás le afectó, Hopper aseguró que el hecho de ser heredero de dos grandes de Hollywood no lo hizo perder el piso en ningún sentido durante su infancia: “Algunos de los niños que crecieron en Los Ángeles con ese tipo de vida se han creído siempre más importante que el resto. Pero yo no, yo me sentía normal”, comentó.