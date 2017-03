¡Sol, arena y mar! Las espectaculares vacaciones de Danna Paola por Bora Bora

Como una reina en el paraíso, así vive estos días Danna Paola en uno de los lugares más bellos del planeta, Bora Bora. La actriz decidió desconectarse de sus múltiples actividades para tomar un merecido descanso en las playas de esta isla, que es sin duda uno de los destinos favoritos de las celebridades. Esta vez la también cantante quiso hacer de su escapada una experiencia inolvidable, por esa razón ha compartido con sus fanáticos detalles de cada una de las aventuras que harán de estas sus mejores vacaciones.

Tras permanecer unos días alejada de las redes sociales, la joven estrella de telenovelas decidió dar una sorpresa al publicar una selfie en bikini mientras disfrutaba comiendo un coco. Luego mostró otra linda postal en donde aparece sentada a la orilla de un muelle, frente al azul del mar que al parecer la llenó de inspiración. “Descanso y reflexión”, publicó en Instagram.

Pero la sorpresa ha sido mayor. Danna Paola no ha parado de descubrir los encantos de esta isla, en donde se atrevió a poner a prueba sus habilidades en la danza polinesia. Ella subió a su cuenta oficial un divertido clip en el que aparece moviendo la cadera al ritmo de las potentes percusiones y mostró que realmente lo sabe hacer muy bien. Para lograrlo, imitó los movimientos de uno de los bailarines, quien fue su mejor maestro para esta prueba de fuego que superó gracias a su talento. Al final de esta breve participación se llevó todos los aplausos de quienes la observaron. "Y que me sacan a bailar... ¡En segura ella! Jajaja", comentó.

Sus seguidores han estado muy pendientes de todo lo que acontece alrededor de esta escapada de ensueño, que al parecer la tiene muy entusiasmada. Lo cierto es que este es uno de los destinos favoritos de la intérprete de Agüita, quien hace un año también visitó la isla para relajarse y mostrar su espectacular físico luciendo bikini. "Hay que hacer que la vida sea un sueño, y que un sueño se haga realidad”, dijo en aquél momento en que también mostró imágenes de su paseo.

No cabe duda, Danna Paola disfruta al máximo este momento cargándose de energía en contacto con la naturaleza, previo a retomar sus actividades tan pronto regrese a México. La joven de 21 años alista su próxima colaboración en la puesta en escena Hoy No Me Puedo Levantar, en donde tendrá el papel protagónico de 'María'.

