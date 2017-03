Ben Affleck y la difícil confesión de su tratamiento de alcoholismo

A manera de confesión, Ben Affleck decidió hablar de una circunstancia a la que por varios años ha tenido que enfrentarse. Más allá de sus triunfos profesionales, la estrella de Hollywood transita por un momento personal en el que ha tenido que tomar fuerzas, para tratar un problema de alcoholismo. Derivado de esto, tuvo que dar paso a las firmes decisiones en su vida, como someterse a un tratamiento que por fin ha completado. Con orgullo, Affleck lo expresó a través de un comunicado que compartió con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Facebook.

No ha sido fácil, pero finalmente el afamado actor dio un importante paso, con el que ha podido consolidar uno de sus propósitos. “He completado el tratamiento por mi adicción al alcohol; algo con lo que he lidiado en el pasado y que seguiré enfrentando…”, se puede leer en las primeras líneas de esta publicación. Por supuesto, existe una razón poderosa para encontrar motivación en este cambio. “Quiero vivir mi vida al máximo y ser el mejor padre. Quiero que mis hijos sepan que no debes avergonzarte por pedir ayuda cuando la necesitas, y ser una fuente de fuerza para cualquiera que necesite ayuda pero que tenga miedo de dar el primer paso”, señaló Affleck.

Con un rasgo de sinceridad, dejó ver en sus palabras lo mucho que su familia lo ha apoyado en el proceso, en especial Jennifer Garner, quien es la madre de sus hijos. “Soy afortunado de tener el amor de mi familia y amigos, incluida Jen, que me ha apoyado y cuidado de nuestros hijos, como yo he hecho con el trabajo que me propuse. Este fue el primero de muchos pasos que he tomado hacia una positiva recuperación.”, concluyó el actor.

Por ahora, el protagonista de cintas como Live By Night o The Accountant, se dispone a dar un giro significativo a su vida y lo ha hecho de la mejor manera. En medio de esta noticia, People dio a conocer que una fuente allegada a la pareja, reveló que fue Affleck quien decidió buscar ayuda y que Jennifer está feliz por esta decisión.

Aunque en este momento Ben Affleck y Jennifer Garner mantienen su divorcio en pausa, todavía viven juntos en la misma residencia, trabajando para brindar estabilidad y amor a sus hijos. Lo cierto es que pese a haber sido pareja durante 10 años, la circunstancia entre ellos no ha cambiado mucho.

