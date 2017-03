¡Bienvenido a la familia! Khloé Kardashian presenta oficialmente a Tristan Tompson Durante el primer capítulo de Keeping up with the Kardashians, la empresario admitió ante su familia que lo de ella y el jugador de la NBA va muy en serio

En los tiempos de las Kardashian, si de oficializar algo se trata, ellas saben que la televisión es el medio indicado. La nueva temporada del reality familiar está llena de sorpresas. Además de los detalles del asalto a mano armada que sufrió Kim, en octubre pasado, la familia recibió a un nuevo miembro y no, no se trata de Dream. Durante el primer capítulo de Keeping Up With The Kardashians, Khloé se convirtió en el centro de todas las miradas al presentar oficialmente a su novio, Tristan Tompson.

Para nadie era un secreto que la exesposa de Lamar Odom había encontrado nuevamente el amor en las filas de la NBA. Desde septiembre pasado, el jugador de los Caballeros de Cleveland le regresó la sonrisa a la socialité, quien enfrentó una muy difícil separación y una largo divorcio que oficialmente terminó a principios de febrero, cuando se despidió con todo y pastel del apellido Odom.

Khloé reveló detalles de su noviazgo luego de que durante la emisión Kourtney le preguntara a su hermana cómo había estado su viaje a México, también en febrero pasado: “Tristan Tompson es mi novio, es piscis, él es jamaiquino, de Toronto y juega con los Caballeros de Cleveland”, comentó durante el reality Khloé.

“La pasamos súper. La relación acaba de comenzar, así que quiero reservarme algunas cosas y no andar gritándolo por todos lados. Aprendí que cuando expones tu relación la pones bajo mucha presión”, comentó la empresaria, quien en el pasado ya atravesó por un matrimonio muy expuesto, recordemos que tuvo su propio reality al lado de Lamar.

En redes sociales, Khloé también se ha animado a compartir algunas fotos al lado del basquetbolista, pero prefiere se cautelosa con sus publicaciones. La vida le ha vuelto a sonreía a la socialité y ella disfruta esta etapa. No sólo está enamorada nuevamente, también triunfa con su línea de jeans y con su programa Revenge Body, donde ayuda a otras personas a tener una transformación de cuerpo, mente y espíritu.