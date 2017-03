El significativo tatuaje de Angelina Jolie y Brad Pitt que no pudo salvar su matrimonio

La tinta dura más que el amor y hay veces en las que hasta los más míticos rituales resultan poco efectivos, como al que recurrieron Angelina Jolie y Brad Pitt antes de separarse definitivamente. La ganadora del Oscar, amante de los tatuajes con más de 15 diseños en su cuerpo, agregó una muestra definitiva de su amor a su entonces esposo solo meses antes de separarse. Medio año después de que anunciaran su divorcio, han surgido imágenes de un nuevo tatuaje en la espalda de la actriz, el que tenía un significado muy especial, uniéndola como esposa a Brad a través de su piel.

Si desde hace años, la espalda de Angelina ha sido su más grande lienzo, en su última aparición en Camboya se pudo ver que la actriz cuenta con una nueva pieza de gran tamaño. Sumándose a dos de sus tatuajes más antiguos, aparecieron en su espalda nuevos diseños que la cubren por completo. Según se ha podido saber un año después de su creación, las piezas han sido hechas por uno de sus artistas de confianza, el exmonje Ajarn Noo Kanpai, quien estuvo a cargo de los otros tres tatuajes que tiene en la misma zona.

Hasta ahí, parecía que se trataba de un tatuaje más para adornar la espalda de la actriz, pero la historia detrás de él refiere al padre de los hijos de la actriz. En febrero del año pasado cuando la familia se encontraba en Camboya filmando la cinta First They Killed My Mother, los Pitt-Jolie pidieron al artista viajar desde Bangkok para trabajar con ellos.

A través de una dolorosa pero certera técnica, el artista adornó la piel de Angelina en la espalda y de Brad en el abdomen, con una serie de símbolos que “los unían como marido y mujer”. Nunca imaginarían que solo siete meses más tarde anunciarían su comentado divorcio y se enfrascarían en una lucha por la custodia de sus hijos.

Aunque parece, que pasado el tiempo y con aguas más calmas, Angelina ha mantenido su cariño por el nuevo diseño que adorna su espalda. Y es que además de la prueba de su unión a Brad, el nuevo tatuaje incluía símbolos budistas y mantras, los cuales lució orgullosa durante su primera aparición oficial después de su divorcio.

El viaje a Camboya que representaría la primera ocasión en la que la actriz hablaría de su divorcio, también se le vio con un diseño poco común en su guardarropa. Acostumbrada a vestir en negro, Angelina sorprendió al llegar a la premier de su película en un vestido en color fucsia, el cual dejaba totalmente al descubierto su espalda y con eso su nuevo tatuaje. Parece que en este caso no se repetirá aquel famoso “Winona Forever” o el “Antonio” que otros actores han tenido que borrar o alterar después de una separación.

