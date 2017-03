El tierno mensaje de Michelle Renaud a su bebé recién nacido, Marcelo

Han transcurrido algunas horas desde el nacimiento del pequeño Marcelo, hijo de Michelle Renaud y Josué Alvarado, y la pareja ya le dio la tierna bienvenida a su amado bebé. Ambos han iniciado una de las etapas más lindas de su vida en matrimonio, para la cual se prepararon desde hace varios meses. Finalmente hicieron realidad este sueño, y no han perdido la oportunidad para mostrar de una manera muy especial lo felices que se encuentran en este momento.

Los enamorados compartieron un par de fotos del nacimiento del pequeñito a través de las redes sociales. Por supuesto, Michelle no contuvo la emoción y publicó un conmovedor mensaje de amor, que tocó también el corazón de sus seguidores. En la imagen se observa la huellita de uno de los pies del bebé. “Y después de tanta espera… Llegó el día en que conocí a ese pedacito de amor que dejará huella siempre en mí. MARCELO TE AMO, no puedo estar más enamorada…”, expresó la actriz, quien durante todo su embarazo nunca se apartó de los reflectores, pues presumir su pancita era una de las cosas que más disfrutaba.

Todo este tiempo, Michelle contó con el apoyo de su inseparable esposo Josué, a quien no pudo dejar fuera de las dedicatorias. “@pipooff eres el amor de mi vida, gracias por darme la satisfacción más grande y darme tu mano en todo el parto. ¡No lo hubiera logrado sin ti! #MarceloMIMaximo #homebirth #estuvoRudo #12Marzo”, dijo la actriz. Josué tampoco se resistió a mostrar una tierna postal en donde aparece la manita del bebé, tomando uno de sus dedos. Para hacer más emotivo este instante el empresario acompañó la foto con un verso de la canción de The Beatles, Here Comes The Sun.

La llegada de Marcelo ocurrió el 12 de marzo, tras de ocho horas de labor de parto. El bebé nació a las 9:55 de la mañana y la estrella de telenovelas recibió el apoyo de una partera, quien la asistió en todo momento para cumplir con su deseo de que todo ocurriera de manera natural. Hace algunos días, habló de su elección por recibir a su bebé sin ningún tipo analgésico para “ver de qué estaba hecha”.

Es así como inicia un nuevo capítulo en la vida de Michelle Renauld y su esposo Josué Alvarado, quienes protagonizaron la boda de sus sueños apenas en noviembre de 2016. Los enamorados se casaron en una hacienda en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en compañía de sus familiares y amigos cercanos. Para esa ocasión tan especial, ambos decidieron realizar una ceremonia espiritual, con la que se selló su compromiso de manera oficial.

