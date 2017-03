¡Ya nació Marcelo! Michelle Renaud debuta como mamá

Después de disfrutar al máximo los nueve meses más emocionantes de su vida, donde además de esperar a su primer hijo, se casó y se fue de luna de miel, Michelle Renaud cierra con broche de oro está feliz etapa con el nacimiento de su primer hijo Marcelo. La actriz dio a luz este 12 de marzo en luna llena, como siempre había querido y pedido, a un hermoso bebé. Tanto la mamá como el niño gozan de excelente estado de salud.

Como lo había anunciado la feliz mamá, el parto se haría de la forma más natural y sencilla como se pudiera a la orilla del mar. Fue así que después de ocho horas de labor de parto, Marcelo llegó al mundo a las 9:55 am. Fue ayudada de una partera que Michelle dio a luz a su primer hijo. Ella misma había comentado en su última aparición pública antes de convertirse en mamá que quería tener a su niño sin ningún tipo de analgésico pues quería "ver de qué está hecha".

Ya se anticipaba esta llegada con un mensaje que Josué Alvarado compartió a través de su cuenta de Instagram, en la que escribió: "When your eyes are stabbed by the flash of a neon light. And touched the sound of silence. ¡Como que ya te veo!". Fue con este fragmento de la canción The Sound of Silence que el feliz papá dejó ver que el gran momento estaba cerca.

Hace un par de semanas, Michelle apareció luciendo la recta final de su embarazo, donde aprovechó para expresar sus ganas de conocer a su bebé: “Más bien me muero de ganas de conocerlo y ver el momento cuando sale su cara y decirle ‘bienvenido al mundo’”.

Fue en agosto de 2016 cuando la actriz y su ahora esposa, Josue Alvarado, confiaron en las páginas de ¡HOLA! para anunciar su compromiso y la espera de su primer hijo. Desde aquel momento, la pareja sabía que estaba en la dulce espera de un niño al que eligieron llamar Marcelo. En noviembre del mismo año, Michelle y Josue se dieron el “sí, acepto”, en una inolvidable ceremonia realizada en Xochitepec, Morelos.

