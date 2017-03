¿Aplaudir o no aplaudir? Nicole Kidman y la lujosa disyuntiva que generó polémica en los Oscar Después de convertirse en la 'reina de los memes' durante la pasada entrega de la Academia, por su peculiar manera de aplaudir, la australiana revela su verdad

Como cada año, la entrega de los Oscares se convirtió en un hervidero de memes en las redes sociales y, además de los que se generaron por la equivocación a Mejor película, Nicole Kidman se convirtió en la personalidad más comentada, por la peculiar manera que eligió para aplaudir. Hubo millones de comparaciones y un sinfín de comentarios relacionados con sus manos, pero ¿qué fue lo que realmente pasó ahí?

via GIPHY

Después de aguantar silenciosa la ola de burlas a su alrededor, tan simpática como siempre la australiana confesó por qué eligió aplaudir de esta manera. Se dijo que “aplaudía como foca” y ante eso, ella tiene una poderosa razón para haberlo hecho de esa manera.

La actriz reveló en entrevista para el programa australiano The Kyle and Jackie O. Show, su verdad. De acuerdo con la protagonista de The Others, el “responsable” de este gesto tiene varios ceros de por medio.

VER GALERÍA

De acuerdo con la ex de Tom Cruise tuvo una disyuntiva durante la entrega, ¿aplaudir o no aplaudir? Lo que sucedió es que el costo anillo que llevaba para la gala le impedían hacerlo de la manera correcta: “Pensaba que quería aplaudir y después que no, pero que si no lo hacía iba a ser peor, así que aplaudí con dificultad porque tenía un anillo enorme que no era mío y no quería hacerle daño” , de confesó.

Como todas las estrellas de Hollywood Nicole lució joyas prestadas y en su caso fue un anillo de 119 quilates de Harry Winston que hizo juego con los aros de diamantes, a manera de pulsera vintage, que adornaron su mano.

VER GALERÍA

El incidente del anillo no fue el único detalle con el que tuvo que lidiar en los Oscares, con otro pequeño inconveniente, ahora con su vestido: "Entré un poco en pánico porque se me rompió el tirante del vestido al salir del coche", explicó la actriz quien eligió un díseño de Armani Privé.