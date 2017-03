La reacción del ex de Scarlett Johansson tras la demanda de divorcio en su contra

Fue definitivo, el compromiso amoroso entre Scarlett Johansson y Romain Dauriac llegó a su fin. Sin embargo, la historia entre los dos continuará, pero ahora en los tribunales. En este escenario, la actriz decidió luchar por la custodia de su hija, Rose Dorothy, a través de las instancias legales, y eso fue determinante. La circunstancia, alteró los ánimos de Dauric, quien se encuentra “en shock” por cada una de las acciones que su ex ha puesto en marcha, en lo que hasta el momento ha considerado como un “ataque sorpresa”.

Fue el pasado 7 de marzo cuando la rubia presentó oficialmente los papeles de divorcio, alegando que el compromiso estaba “irremediablemente roto”. Pero eso no fue todo, porque además, las versiones apuntan a que Johansson se encuentra completamente convencida de que el único bienestar para su hija es que viva con ella, según información dada a conocer en el diario The New York Post.

Por lo pronto, se supo que la abogada de la estrella de Hollywood, Judith Poller, hizo llegar a la defensa legal de Dauric dichos documentos, que de inmediato hicieron reaccionar al periodista francés, quien califica de innecesario llevar el asunto a los tribunales. A través de un comunicado, dejó clara su postura. “Es desafortunado, especialmente para nuestra hija, que Scarlett lo pida en las cortes y haga nuestras diferencias personales tan públicas”. Aparentemente, la ex pareja había tratado estos asuntos en privado, pero al final las cosas cambiaron su rumbo.

El abogado de Dauric, Hal Mayerson, declaró a la agencia AP que la intención de su cliente es llevarse a su hija con él a vivir a Francia, por supuesto, Scarlett podría ir a visitarla en el momento que ella lo decida. "Ms. Johansson tiene dos apartamentos en Paris. Ella puede venir cuando quiera a ver a Rose y tener a su hija con ella", señala el abogado.

La actriz lucha por una custodia compartida y tampoco tardó en reaccionar tras las declaraciones de su ex, a través de un comunicado. "Solo me gustaría decir que yo nunca comentaría la disolución de mi matrimonio. Por respeto a mis deseos como madre y por respeto a todas las madres trabajadoras como yo. Por lo que pido privacidad tanto para la otra parte como para los medios de comunicación en este asunto". Johansson y Dauric se casaron en secreto en 2014, luego de que ella diera a luz a su hija. Antes, ella se había divorciado de Ryan Reynolds en 2010.

