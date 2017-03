¡Adiós melena! Paulina Goto recorta su larga cabellera en un nuevo cambio de look

Paulina Goto tuvo que dejar atrás su larga cabellera al prepararse para su tercer papel protagónico en telenovelas. Después de protagonizar Niña de mi corazón y su última novela Un camino hacia el destino al lado de su actual novio Horacio Pancheri, la actriz confiesa que está muy emocionada y nerviosa por este nuevo proyecto.

La mexicana quien actualmente se encuentra en Miami participando en Pequeños Gigantes, estará trabajando en la nueva novela llamada El vuelo de la victoria en donde interpretará a una joven atleta que tendrá que superar varios obstáculos para lograr su sueño de ir a las olimpiadas. Para este papel, la joven de 25 años se enfrentará a un gran reto ya que este nuevo personaje no tiene nada que ver con lo que ha hecho anteriormente por lo que poco a poco ha tenido que salir de su zona de confort, desde cambiar su look hasta posar junto a un águila para unas fotos.

Después de mucho tiempo de presumir una larguísima cabellera, Pau tuvo que acudir a sus aliados en Pantene para cortarse el pelo a la altura del cuello. Sobre su cambio, la también cantante dijo en una entrevista para el programa Hoy, "Me encantó, la verdad estaba muy nerviosa, si es un cambio fuerte cortarte tanto el pelo, pero estoy feliz de que me haya atrevido”.

Este nuevo look fue muy bien recibido por sus seguidores quienes le mandaron mensajes diciéndole lo bien que se veía en su Instagram después de que ella compartiera un pequeño video en donde se ve bailando muy feliz con su nuevo corte, en el cual escribió “¡Porque no hay nada mejor que un cambio de look! ¡Estoy feliz con mi nuevo estilo que me hace sentir libre y fuerte!”. ¿Qué habrá opinado Horacio Pancheri sobre como se ve su novia?

