¿Cómo es el guardarropa de un no fashionista? Leonardo Di Caprio nos muestra

Leonardo Di Caprio es como cualquier otro ser humano en esta tierra (quitando a los fashionistas) cuando de vestirse se trata. Si bien es cierto que al ser una figura pública trata un poco de innovar su guardarropa, él es un gran seguidor del dicho “de la moda, lo que te acomoda”, así que no pasa mucho tiempo pensando en qué se va a poner cada día. Cuando eres una estrella y vas de país en país haciendo mil proyectos y trabajando todo el tiempo, es momento de convertir lo fashion en práctico. Leo sabe esto muy bien, él ya tiene sus accesorios favoritos y sus looks predilectos que repite en cada momento.

Cuando el actor de The Revenant se quita el smoking y se viste de forma casual, él prefiere lo simple. Generalmente unas bermudas o jeans holgados logran el cometido, acompañados de una playera o camiseta simple. Casi siempre acompaña sus looks con una gorra con letras bordadas al frente.

A pesar de siempre andar con modelos reconocidas, parece que muy poco les ha aprendido el actor. Los colores favoritos del ganador del Oscar a la hora de elegir sus prendas son los azules, el negro y el beige. Leo es un fanático de los gorros ya que lo ayudan a esconder su identidad cuando sale a lugares públicos, así que combinarlos con sus lentes oscuros tipo aviador son el look excelente para pasar desapercibido. Otro de sus favoritos es este flat cap gris que no se quita ni para viajar.

El protagonista de The Wolf of Wallstreet es tan clásico en sus looks que muchas veces pareciera que es una fotografía idéntica todos los días. Ya sea que esté dando un paseo por las calles de Los Ángeles con amigos, viendo el US Open o de vacaciones en Asia, en toda ocasión usa accesorios muy discretos como relojes y esta peculiar cadenita de oro que no se quita casi nunca. Seguramente debe de ser muy fácil saber qué regalarle a Leo en Navidad.