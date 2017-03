¡Pronto volverá a casa! Inés Gómez Mont a nada de regresar a México La conductora aseguró en Instagram que probablemente hoy podría volar a la Ciudad de México, no sin antes, recibir el permiso de sus médicos

La recuperación va viento en popa y gracias a que siguió al pie de la letra las indicaciones médicas, Inés Gómez Mont ve cada día más cerca su regreso a México. Después de poco más de un mes de permanecer en Miami, donde fue operada del quiste que se alojaba en el área de la cabeza, la conductora está a nada de volver a casa. La rehabilitación no ha sido fácil y no por el tratamiento como tal, sino por el hecho de que durante todo este tiempo, Inés ha tenido que alejarse de sus hijos, que si bien, han viajado a Florida en varias ocasiones, no es lo mismo que tenerlos diario a su lado.

VER GALERÍA

Tras lidiar con la distancia con mucho amor, la presentadora de ‘¡Cuéntamelo ya!’ está por conseguir el permiso de los doctores para regresar a México. Ayer, Gómez Mont compartió con sus seguidores en Instagram la buena nueva: “Hoy hace 5 semanas salgo y mi destino es la clínica esperando que mañana después de un día de estudios me dejen volar a México, que no hay cosa que extrañe más que mi familia y mi casa, así que a poner changuitos y seguir llena de fe para que pronto pase esto y me dejen volver poco a poco a mis actividades. Gracias a cada una de ustedes por sus oraciones y buena vibra jamás me cansaré de agradecerles y por supuesto que los mantendré al tanto”.

Ante la emoción de acudir al médico, anoche, la conductora sufrió de insomnio situación que sobrellevó viendo películas y compartiendo un par de videos con sus seguidores de Instagram a través de sus historias. Apenas el fin de semana pasado, la conductora recibió la visita de sus “pulgas”, como le dice de cariño a sus hijos, quienes desde que fue operada han viajado cada fin de semana para estar con ella.

VER GALERÍA

También través de Instagram, Inés compartió una imagen de ella disfrutando de un día de pelis con sus hijos. En la imagen se ven los cinco niños recostados en un sillón, como por indicación médica Inés no puede cargar a su hijo menor, Bosco, fue su hija mayor, Inesita quien la ayudó con su hermanito.

-¡Orgullo mexicano! Inés Gómez Mont comparte la inspiradora historia del doctor que la operó

-Inés Gomez Mont se despide con nostalgia de sus hijos para continuar con su recuperación

-¡Rodeada de amor! Inés Gómez Mont recupera su salud entre amigas

VER GALERÍA

Lista para volver a casa, en estos días, Inés también recibió la visita del Doctor Q, la mente maestra detrás del éxito en su operación. Al parecer, más que médico y paciente la conductora y el también mexicano han iniciado una estrecha relación, pues además de agradecerle por sus cuidados, hace un par de días Inés compartió inspiradora historia del médico, quien cruzó la frontera en dos ocasiones a los 18 años y que hoy es uno de los neurocirujanos más reconocidos del mundo.