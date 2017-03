Edith González sobre su estado de salud: 'No pienso dejarme derrotar'

En medio de la circunstancia que vive, Edith González se muestra más optimista que nunca. La actriz aprovecha este momento para plantearse algunos proyectos y reflexionar sobre aspectos esenciales de su vida. Para ella, tomar una buena actitud frente a las adversidades, ha sido la mejor manera de dar sentido a sus días. Hoy, con plena seguridad, admite que no habrá nada que le impida sonreír, orgullosa de ser mujer, madre de familia, esposa y una profesional de la actuación.

Tras el anuncio que hizo en agosto de 2016, en donde reveló su padecimiento de cáncer, Edith habló de la manera en que ha sobrellevado el tema todo este tiempo. “Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, una fase, pero heme aquí”, dijo la estrella de telenovelas, en una entrevista concedida al diario mexicano, El Universal. En ese espacio también confesó que escribirá un libro con sus experiencias y detallará aspectos de la ciencia en relación con la enfermedad.

Durante este periodo, su sentido del humor tampoco se ha quebrantado, incluso ha encontrado la forma ideal de meditar sobre el asunto. “Le hablo al cáncer y le digo que es bien mala onda, porque además, siempre es silencioso y nunca se manifiesta. Es mala onda, le hablo y le digo, ya vete de aquí. Yo me lo tomo con sentido del humor, nadie lo entiende, porque tengo un humor negro, pero yo no pienso dejarme derrotar, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental”, aseguró en la citada publicación.

Lo cierto es que ha sido un periodo de aprendizaje, en donde compartir su experiencia con otras personas en la misma circunstancia ha sido otra de sus principales labores. Hace apenas unas semanas, Edith subió un video a su cuenta de Instagram en donde alentó a los niños con cáncer a no darse por vencidos. Esta vez, aseguró, piensa llegar más lejos para dar orientación a quienes la necesitan. “¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos; yo creo en la ciencia, hay muchos tratamientos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias”, señaló.

Edith, quien afirma sentirse orgullosa de ser mujer, también retoma algunos momentos familiares que han marcado su vida para siempre, como el nacimiento de su hija Constanza, o el gran ejemplo que le dio su padre al mostrar fortaleza y amor cuando él padeció cáncer. Otro de los pilares que la mantienen de pie ha sido el gran apoyo de su esposo, Lorenzo Lazo, quien la ha acompañado durante esta etapa en la que permanece firme para continuar con su lucha.

