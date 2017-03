Marion Cotillard, ¿eres tú? La actriz ha sorprendido con un nuevo rostro

Todo sea por lucir diferente; esa es la regla de oro entre muchas famosas, que a diario sorprenden con sus nuevas apariencias. Esta vez, los fanáticos de Marion Cotillard desconocieron por un momento a la actriz, quien reveló una serie de fotografías en donde prácticamente luce irreconocible. Para dar una muestra del drástico cambio, compartió algunas selfies y posó muy sexy para resaltar uno de sus nuevos atributos: sus prominentes labios.

Muy al estilo de Kylie Jenner, y hasta con un aire de Angelina Jolie, Marion presumió el arreglito que causó revuelo entre sus seguidores. En las imágenes, aparece con una leve sonrisa, haciendo duck face y con un dejo de sensualidad en la mirada. Aunque en cada una de las instantáneas posa con toda seguridad, las primeras reacciones fueron de desapruebo. Pero, ¿Qué ha ocurrido realmente? Todo indica que la también protagonista de cintas como Allied, se sometió a una transformación temporal de maquillaje especial, para interpretar un papel en su más reciente proyecto cinematográfico, titulado Rock'n'Roll. Así es que todo esto ha sido mera diversión y muy pronto la francesa volverá a lucir como siempre.

“Ser o no ser”, comenta la actriz en una de las publicaciones, para dejar claro que su amor por el cine y su carrera va más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Lo mejor de todo esto es que la nueva aventura cinematográfica la comparte con su esposo, Guillaume Canet, quien es director de esta cinta. Ambos han formado un gran equipo de trabajo y, esta vez parecen estar muy emocionados pues además están a la espera de su segundo hijo.

Marion Cotillard confirma su embarazo y dedica unas líneas a Brad Pitt y Angelina Jolie

En medio de este suceso, la comparación con Jolie ha sido de las más comentadas. Marion no sólo llama la atención por el volumen de sus labios, en las fotos muestra una cabellera más larga y oscura, acentuando el parecido con la ex de Brad Pitt. Hace algunos meses, el rumor sobre su posible infidelidad con el actor estadounidense comenzó a sonar en diversos medios, pero ella misma se encargó de hacer frente a estos comentarios a través de su cuenta de Instagram. "No estoy acostumbrada a hacer comentarios sobre cosas así, o a tomármelas en serio, pero esta situación está saliendo de control y afectando a las personas que quiero, por lo que me veo obligada a actuar. Primero, hace muchos años conocí al hombre de mi vida, el padre de mi hijo y del niño que estamos esperando. Es mi amor, mi mejor amigo y el único que necesito en mi vida", señaló en su momento.

