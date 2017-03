Justin Timberlake lanza espectacular fiesta en patines por el cumpleaños de Jessica Biel

Una de las parejas que se ha robado la atención de todo el mundo hoy es la que forman Justin Timberlake y Jessica Biel, y cuando de derramar miel se trata ellos son los reyes. El cantante de Can’t Stop the Feeling no quiso que el cumpleaños de su esposa pasara desapercibido así que le dio la sorpresa más grande de toda su historia.

Todo empezó con una felicitación súper romántica en Instagram que consistía en una foto en blanco y negro de él dándole un beso en la mejilla a ella, en la cual JT escribió: “Tú me haces reír. Tú me haces sonreír. Tú me haces amar. Tú me haces querer ser MEJOR. Hablando de eso, nada se vuelve mejor que tú… Ahora estoy seguro de que es MEJOR ser suertudo que bueno. Pregúntame quién es el hombre más afortunado del mundo y te diré que estás viéndolo a él. Feliz cumpleaños, mi corazón, J.”

Si suspiraste con esta declaración de amor de una vez te digo que las cosas no terminaron ahí. Para festejar que la actriz llegó a los 35 años, Justin le organizó una maravillosa fiesta en patines. Los dos iban vestidos con la misma playera que decía “Haz que América patine otra vez”, el cantante usó unos shorts con calcetas de la bandera de Estados Unidos y una chamarra con el mismo estilo, mientras que Jessica usó unos pantalones acampanados plateados.

Sin duda fue el mejor cumpleaños que la actriz ha tenido, pues en su Instagram compartió los momentos más divertidos y para cerrar la tarde con más romanticismo, le dedico un tierno mensaje de agradecimiento a su esposo, “De esto es de lo que están hechos los cumpleaños de ensueño. Gracias, mi amor, por lanzarme la fiesta más épica en patines del mundo. Mi Xanadu interna estuvo realizada por completo. Te amo hasta la luna y de regreso. Y de regreso otra vez”. Ahora sabemos porque estos dos son una de las parejas más perfectas del momento.

