¡Paso a pasito! Diego, el hijo de Ariadne Díaz de 9 meses, ya comienza a caminar Con tan solo nueve meses de edad, el niño ya puede caminar sosteniéndose de la cama, técnica que ya domina a la perfección gracias al juego de las atrapadas que suele protagonizar con sus papás

A unas semanas de haber celebrado su cumplemes número nueve, Diego, el hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, rompe récord al convertirse en el bebé más aplicado a la hora de aprender a caminar. Sí, aunque parezca increíble, el bebé resultó ser muy despierto y ya no puede quedarse un segundo más en la cuna, de ahí que apoyándose de las cosas comience a dar sus primeros pasos.

Hace un par de semanas, Ariadne compartió un par de videos en Instagram donde mostraba como su bebé ya se podía sostener solito e incluso presumió cómo juegan a las escondidillas en casa. Después de días de practicar la técnica de sostenerse de la cama para poder caminar, anoche, la actriz presumió cómo su bebé perfeccionada cada día su caminar.

Por primera ocasión desde que debutó como mamá, Ariadne compagina su trabajo con su labor en casa, una tarea que ha podido realiza gracias a la ayuda de su mamá, quien cuida de Diego cuando ella está en los foros. Anoche, luego de una larga jornada de trabajo compartió cómo la recibe su bebé todos los días.

A través de varias historias en Instagram, la actriz compartió una probadita de sus días luego del trabajo. A su llegada a casa, Diego, en complicidad con su abuelita quiso jugar el divertido “¿dónde está?” y detrás de una almohada se escondió para sorprender a su mamá. Al ser descubierto por Ariadne, el bebé lanzó una carcajada que sin duda, es la mejor recompensa para la actriz luego de la jornada laboral.

Pero la fiesta nocturna en casa de Ariadne no terminó ahí, en cuanto llegó el orgulloso papá, Marcus Ornellas, comenzó de nuevo la sesión de atrapadas y escondidas que se prolongó hasta tarde. En los clips compartidos por la protagonista de La Doble vida de Estela Carrillo, se ve cómo Marcus gatea y se esconde para provocar las risas más francas de su hijo.

Aunque ya comienza a soltarse, como cualquier bebé, se enfrenta a sus primeros tropiezos, pero eso a él no lo detiene, pues cuando cae sólo se reincorpora y con su encatadora sonrisa se enfrenta al traspie. No cabe duda que Diego se ha convertido en el consentido de los fans de Ariadne, pues no hay publicación del niño que no esté repleta de lindos mensajes dedicados para el bebé, quien con esa sonrisa se perfila para ser el consentido de toda la red.