Tras su diviorcio, Brad Pitt retoma el contacto con Jennifer Aniston

En medio de su proceso de divorcio, Brad Pitt retoma el rumbo de su vida, dejando en el pasado su historia amorosa con Angelina Jolie. Desde que se dio a conocer el anuncio, la estrella de Hollywood ha hecho algunas apariciones públicas y además se enfoca en un nuevo proyecto cinematográfico. A la par de todas estas circunstancias, se sabe que ha recobrado el contacto con una de las mujeres que lo conoce muy bien, pues con ella vivió uno de los romances más sonados del espectáculo hace más de una década, Jennifer Aniston.

La noticia vuelve a colocar a Pitt y Aniston en la mira de todo el mundo, pero lo que hasta el momento se sabe es que su cercanía no tiene ningún tinte romántico como muchos podrían suponer, pues entre ellos sólo existe una “amigable y limitada relación”, según información revelada por una fuente a E! News. Por supuesto, se dice que para Aniston esto no es algo complicado, pues ella siempre ha estado muy abierta a permanecer en contacto con Pitt. Incluso, hace más de un año, lo comentó en una entrevista. “No nos comunicamos diario, pero nos deseamos cosas maravillosas el uno al otro. Ninguno de los dos hizo algo incorrecto… algunas cosas simplemente ocurren”, declaró en 2015 para The Hollywood Reporter.

Pitt y Aniston se comprometieron en el año 2000, pero en 2005 anunciaron su divorcio. Desde ese entonces, las diferencias entre ambos al parecer pasaron a segundo plano. Sobre el reciente contacto que guardan, se han revelado otras cosas. Page Six señala que el Pitt llamó a Jennifer el pasado 11 de febrero para desearle feliz cumpleaños, y pudo haber sido este detalle el que los llevó a retomar las pláticas. Las fuentes también han asegurado que durante sus charlas, Pitt ha tocado el tema de su divorcio con Angelina. “Brad le dijo a ella (Jennifer) que está pasando un mal momento”, señala US Weekly.

El romance entre Brad Pitt y Jennifer Aniston fue uno de los favoritos de Hollywood. Durante sus cinco años de matrimonio, se habló de la pareja perfecta, aunque un suceso cambió para siempre el final de la historia. Angelina y Brad tuvieron un fuerte acercamiento durante el rodaje de la cinta Mr. and Mrs. Smith, meses después ocurrió la ruptura entre el actor y Aniston.

En este momento, la protagonista de la serie Friends se encuentra casada con Justin Theroux. Cuando se anunció el divorcio entre Pitt y Jolie, ella fue otra de las protagonistas involuntarias, al aparecer en diversos memes que se propagaron por la red. Ella, nunca se ha pronunciado al respecto y, por ahora, sólo existe la versión de que mantiene su amistad con el galán de Hollywood que el pasado 18 de diciembre cumplió 53 años de edad.

