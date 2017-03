'Beauty gold!' Bárbara Mori se transforma en una despampanante rubia

Siempre que se lo propone, Bárbara Mori es capaz de sorprender a todos sus fanáticos con impactantes cambios de look. Esta vez la uruguaya lo ha vuelto a hacer y se convirtió en una despampanante rubia, mostrando así una más de sus mejores facetas con las que demuestra que es toda una reina de la transformación. Anteriormente ha lucido el cabello negro, también la hemos visto imponente con la melena rojiza o castaña y hace apenas unos meses, como nunca antes, usando un tono púrpura que le vino a la perfección y le mereció miles de piropos.

Lo cierto es que con esta nueva imagen sigue siendo la sensación en las redes sociales, espacio en donde últimamente ha compartido selfies con este look que le viene como anillo al dedo. Pero la razón de este cambio no es una casualidad; como toda una profesional tuvo que renovarse para ser parte de un proyecto cinematográfico en el que ya se encuentra trabajando y que llevará por nombre Operación Concha, así lo dijo en su cuenta de Instagram. Después de todo, ella es una mujer muy activa y da todo por interpretar esos personajes con los que logra enamorar en la pantalla grande.

Lo que tampoco pudo dejar de llamar la atención es la impresionante figura que conserva. En una de sus recientes fotografías luce un vestido corto color rosa, con el que logra delinear las curvas que por varios años la han caracterizado. De pie y mirando por una ventana, la actriz se deja ver sensacional y bella de los pies a la cabeza, lista para demostrar, una vez más, que es capaz de mantener su brillo fuera y al frente de los reflectores.

Estos últimos meses, Mori tampoco ha descuidado su vida personal. La actriz ha revelado algunas fotos de paseo con sus amigos y disfrutando de todo el amor que su familia le brinda. Hace unas semanas celebró su cumpleaños a lo grande, dedicando un lindo mensaje de amor a todos los fans que a diario la llenan de buenos deseos. “Hoy despierto feliz y agradecida. Mi vida ha estado llena de bendiciones a cada paso que doy, y en los días nublados siempre una sonrisa me ha encontrado. Gracias por tanto amor a todos los que me lo expresan a diario”, se pudo leer en aquella publicación que fue acompañada por una imagen de ella levantando un brazo con la leyenda de fondo “life is beautiful”.

