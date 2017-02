Eva Longoria y el secreto sobre su cabellera que ha guardado desde los 18 años La actriz confesó que detrás de su perfecta melena hay todo una trabajo de profesionales que lo hacen lucir así

A simple vista, la cabellera de Eva Longoria es una de las más sanas y bellas. Gracias a ella, la actriz se ha convertido en imagen de una campaña para una firma especializada en productos para su cuidado. Después de años de hacer gala de su hermosa melena, la esposa de Pepe Bastón revela el secreto mejor guardado sobre este rasgo. La actriz aseguró a US Magazine que tiene canas desde que era una adolescente: “Dios, he tenido una cabeza llena de cabellos grises desde que tengo, creo, 18 años”.

Desde entonces, Eva invierte mucho tiempo en el cuidado de su melena, pues asistir al estilista es una cita obligada: “Voy al salón cada dos semanas. Luego tengo algunos cabellos grises asomándose. Así que si estoy viajando o no estoy en casa necesito teñir mi cabello, necesito solución de emergencia”, explicó.

Después de lidiar durante tantos años con este “problema”, la actriz se ha convertido en toda una experta a la hora de ocultar los mechones grises: “Solía usar máscaras y dejaban el cabello pegajoso. Después usaba mi sobra de ojos negra, y se salía cuando había viento”, comentó risueña.

En últimas fechas, la actriz ha encontrado en un spray para cubrir las raíces a su mejor aliado, aunque asegura que es una salida temporal, pues al lavar el cabello se termina el efecto.

Aunque está agradecida por cada rasgo físico, Eva asegura que este detalle de su cabellera es sin duda herencia de su mamá: “Siempre he sabido que me encantaría tener 40 años. Siempre he dicho que querría mi mente de los 40 con mi cuerpo de los 20. ¡Eso sería perfecto! La genética tiene mucho que ver. Mi padre no tiene casi arrugas. Pero tengo el pelo gris de mi madre”, así lo explicó Eva hace justo un año a Us Weekly previo al su cumpleaños número 41, en marzo de 2016.