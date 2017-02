¡Deslumbrante! Amal Clooney en su primera aparición después de confirmar su embarazo

Lo que todo el mundo esperaba por fin ocurrió. Amal Clooney hizo su primera aparición pública junto a su amado George Clooney, después de confirmar la noticia de su embarazo. La pareja protagonizó de la mejor manera la alfombra de los César Films Awards, celebrados en la ciudad de París. Ambos posaron para las cámaras, sonrientes y con impecables atuendos muy acordes para la ocasión, en que el afamado actor de Hollywood recibió un galardón por su distinguida trayectoria cinematográfica.

El vestido blanco de Amal fue uno de los más espectaculares de la noche. La también abogada y activista lució un modelo blanco Atelier Versace, con el que logró definir su figura y revelar su vientre de algunos meses de embarazo. Para este momento ya no existe la menor duda, en próximos meses ambos se convertirán en padres de gemelos y han comenzado a disfrutar de este momento al máximo. Amal se mostró feliz de acompañar a su esposo y durante gran parte de la gala se mantuvieron tomados de la mano.

George se ha mostrado muy entusiasmado desde que se confirmó la noticia. El actor y su esposa incluso han contemplado las opciones más viables que tendrán al alcance, a la hora de elegir su lugar de residencia, luego de que por fin se conviertan en padres. “Tenemos la suerte de vivir entre tres países: Italia, Estados Unidos e Inglaterra. Pero cuando los niños vayan a la escuela, acordaremos un lugar para vivir. Mientras tanto, avanzamos según nuestras agendas. La gente piensa que nunca estamos juntos, pero no nos hemos separado por más de una semana”, dijo Clooney al medio francés Paris Match.

Entre otras cosas, la pareja será más precavida desde este momento. La estrella de Hollywood señaló que evitarán recorrer países que puedan ser peligrosos. Amal, por ahora, no viajará más a Iraq y a otras naciones donde no sea bienvenida. Él, aunque está involucrado en campañas solidarias en África, aseguró que no visitará lugares como Sudán del Sur o el Congo.

Ambos cuidan mucho su privacidad desde que se casaron en 2014. Pese a estas medidas, el anuncio de su embarazo ocurrió en el espacio televisivo The Talk, en donde la presentadora Julie Chen se encargó de destapar el asunto. “¡Tenemos que felicitar a George y Amal Clooney!... The Talk ha confirmado que la superestrella de 55 años y su exitosa esposa de 39 años están esperando mellizos”.

