Michelle Renaud, a punto de convertirse en mamá, presume su look más estiloso La actriz acudió a una entrega de premios donde aseguró que su hijo Marcelo puede nacer en cualquier momento

El embarazo no está peleado con el estilo, para muestra, el look más coqueto de Michelle Renaud en su recta final. Falta cada vez menos para el nacimiento de Marcelo, pero eso no le impide a la actriz cumplir con sus compromisos sociales, de ahí que ayer se convirtiera en la asistente más tierna de una entrega de premios organizada por una revista.

Su abultada pancita no le impidió lucir encantada en un vestido verde esmeralda con detalles de encaje en el escote. Debido a su estado, la protagonista de La sombra del pasado eligió para este evento unos zapatos de piso, con los que para nada perdió el glamour.

Emocionada ante su próximo debut como mamá, Michelle platicó con la prensa sobre cómo planea que sea su parto y sobre las inquietudes que toda mamá primeriza tiene: “Voy a tratar que sea sin anestesia, sin nada pa’ ver de qué estoy hecha”, reveló la actriz de acuerdo con información de la agencia JDS.

De hecho, la actriz bromeó sobre para cuando espera a su hijo: “Podría nacer ahorita, sería muy buena noticia, ya está terminado”, comentó la actriz haciendo evidente que Marcelo puede sorprenderla en cualquier momento.Michelle está ansiosa por ver a su bebé, para quien ya tiene todo listo en casa: “Más bien me muero de ganas de conocerlo y ver el momento cuando sale su cara y decirle ‘bienvenido al mundo’”, comentó emocionada.

Sobre los malestares propios de la recta final de un embarazo, Michelle aseguró que de hecho reconoció estos últimos meses han sido los más lindos de toda la gestación: “Al contrario para mí han sido los mejores, soy como ‘contreras’, los primeros fueron difíciles y ahora súper feliz, tengo la hormona de la felicidad a todo lo que da”, comentó sonriente.