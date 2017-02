José Ron ya tiene novia, ¿quién es la dueña de su corazón? El actor aprovechó la premier de la cinta 'El que busca encuentra' para presentar oficialmente a su chica

La vida le sonríe a José Ron y él le responde con el mismo gesto. A sólo unos días de estrenar Enamorándome de Ramón, telenovela en la que comparte protagónico con Esmeralda Pimentel, el actor también destapa que su corazón ya tiene dueña. Como nunca lo habíamos visto, anoche sorprendió al desfilar sobre la alfombra roja de la cinta El que busca encuentra, de la mano de su novia.

Después de años de mantener su vida personal al margen de los reflectores, el actor presentó oficialmente a la chica que le ha robado el corazón. Completamente enamorado, José Ron no dudó en mostrar su amor frente a las cámaras y con la caballerosidad cedió protagonismo a su novia.

Durante su encuentro con la prensa, José Ron reconoció que Cupido no se equivocó: “Estamos muy contentos”, comentó al tiempo que le plantaba un tierno beso a Daniela Álvarez, a quien según contó conoció por internet. “Fíjate que yo de repente la seguía, tenemos amigos en común, y siempre me pareció una niña muy interesante, muy guapa, me llamó mucho la atención desde el momento en que llegué a su perfil, ¿qué raro decir esto?, pero desde que nos vimos y empezamos a salir fue muy bonito y estamos muy contentos, yo estoy muy feliz y agradecido”, comentó el actor a ¡Cuéntamelo ya!

Por su parte la guapa joven, quien participó en Nuestra Belleza México y es conductora del clima en Foro Tv, contó cómo fue el acercamiento: “Es un poquito complicado por internet, un poco moderno, pero las redes sociales fueron las culpables”. Sobre si cela o no a José Ron la joven dijo: “No, la verdad nada, comprendo bastante el medio en el que está y, pues ni modo, a apoyarlo”.

Desde su ruptura con Irán Castillo, en febrero de 2015, el corazón del actor no había encontrado dueña, hasta ahora. En enero de 2016, el actor reveló a Televisa Espectáculos las características que debe tener su mujer ideal: “Debe ser una mujer que tenga a Dios en su corazón, una buena persona que sepa amar. ¡Una buena mujer! No pido más que eso y que me ame, que me quiera mucho”.

Aunque hace un año estaba un tanto desanimado en cuestiones de amor, ahora que lo ha encontrado, tal vez, pueda llevar a cabo sus planes de formar una familia: “Pasan los años y de repente digo que ya no voy a ser papá. Antes pensaba en tener muchos hijos y casarme a tal edad. Ya pasé la edad a la que había dicho que sucedería, antes decía que a los 25 y ya tengo 34 y no veo claro”.