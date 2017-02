¡Se acabó la incógnita! Ya sabemos quien es el misterioso hombre al que besó Paris Hilton

Luego de su gran festejo de cumpleaños, Paris Hilton acaparó toda la atención por una sola razón, el misterioso hombre con el que se besó durante su celebración en la ciudad de Nueva York. Por si fuera poco, las imágenes de ese instante fueron compartidas por ella misma a través de Snapchat, y se pudo observar que en más de una ocasión se mostró cariñosa con este chico que también disfrutó con la sorpresa que recibió por parte de la socialité.

Después de este episodio la incógnita se ha resuelto, ¿quién es este misterioso hombre al que Paris besó de manera repentina? Ella misma lo ha dejado claro, pues aunque no ha mencionado el nombre del apuesto galán, ha compartido imágenes más claras posando junto a él, ambos muy felices y disfrutando el uno del otro. Se trata del actor y modelo estadounidense de origen ruso Chris Zylka, mejor conocido por su participación en la cinta The Amazing Spiderman. Aunque no hay una declaración abierta de la socialité sobre el tipo de relación que mantiene con él, en una de las publicaciones se refiere a él como ‘My Valentine’.

En Instagram, la también empresaria y DJ ha revelado imágenes junto al actor, que al parecer la han inspirado demasiado. En una de ellas aparecen abrazados, él la toma por la cintura y la mira a los ojos. "La mejor sensación es cuando alguien te mira como si fueras magia...", dijo la rubia en su cuenta oficial, al mismo tiempo que mostró más instantáneas en las que luce espectaculares vestidos, uno rojo y otro plateado.

Al parecer el festejo de cumpleaños de Paris estuvo de lo mejor. Tras la prolongada celebración, ambos volaron de Nueva York a la ciudad de Los Ángeles, en donde aparecieron tomados de la mano y en plan casual. Mientras Paris estuvo sonriente, dando su mejor rostro a los paparazzi y consintiendo a su pequeño perrito, él trató de guardar compostura sin mirar a las cámaras y dispuesto a abandonar la escena. Después de todo, se nota que la ex estrella de reality shows es tan experta en estos asuntos que ya sabe manejar la situación.

Lo que no pudo dejar de llamar la atención fueron sus atuendos. Los dos vistieron de negro, muy cómodos para el viaje. Paris usó una gabardina con leggins y blusa en el mismo tono. También prefirió llevar botas, una gorra y gafas oscuras. Como peinado llevó un par de trenzas y en su rostro, un sutil maquillaje. Él también fue práctico con su outfit, playera negra, chaqueta de piel, jeans y tenis. Por supuesto, Chris cuidó cada detalle para adoptar un estilo acorde al de Paris y no lucir fuera del lugar, y eso fue muy notorio.

