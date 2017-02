Misteriosos besos, el regalo de Paris Hilton en su cumpleaños 35

Con una fiesta llena de sorpresas, Paris Hilton celebró sus 35 años de edad. La socialité no se limitó en absoluto y desde el primer momento se dispuso a pasarla en grande. Durante la reunión, fue consentida con un pastel de cumpleaños, le cantaron el happy bithday y hasta recibió el beso de un misterioso hombre que, sin duda, fue otro de los protagonistas de la noche. Lo cierto es que la rubia fue la sensación entre sus invitados y una vez más se convirtió en la estrella de la reunión. Después de todo, era su festejo y por eso tenía toda la libertad de hacer lo que quisiera.

VER GALERÍA

Un momento inesperado ocurrió cuando Paris, más feliz que de costumbre, comienza a besar a un misterioso chico. La historia fue compartida a través de Snapchat no sólo por ella misma, otra de sus amigas e invitadas a la fiesta fue la celebridad de televisión Bethenny Frankel, quien con su teléfono móvil capturó ese instante que dejó a más de uno con la boca abierta. Lo que llamó la atención fue la actitud de la cumpleañera, quien dio un gran beso al joven (en más de una ocasión), que simplemente pareció disfrutarlo. Sin ninguna inhibición, los dos hicieron de este instante uno de los más importantes de la velada.

Entre sonrisas y poses, este par no soltó para nada la cámara del celular y dejaron ver la clara cercanía que existe entre ellos. Por ahora, Paris no ha dicho nada sobre este chico, aunque ella siempre ha sido muy abierta en lo que a sus relaciones amorosas se refiere. Para la espectacular noche de sus 35, la millonaria lució radiante. Countour en el rostro, pestañas postizas y hasta una blusa en animal print, combinada con una falda color azul, prendas con las que logró resaltar su esbelta figura. Por supuesto, no pudo dejar a un lado las gafas oscuras a tono con el vestido para acentuar ese toque chic que la caracteriza.

VER GALERÍA

Paris Hilton disfrutó unas vacaciones por México, inspirada ¿y enamorada?

Paris Hilton: 'Quiero ser conocida como una mujer de negocios, no como estrella de reality shows'

Los pequeños que le robaron el corazón a Paris Hilton en México

En otra de las imágenes que compartió, a través de esta red social, Paris reveló otro demostró uno más de sus espectaculares atuendos para la noche. Entre otras cosas, dio detalles de los preparativos de la fiesta, celebrada en un club de la ciudad de Nueva York, que fue decorado con grandes globos metálicos y otros multicolor que decoraron el techo del lugar. La también estrella de televisión ha hecho fama de ser una de las mejores anfitrionas, por esa razón, todo el mundo quiere ser parte de su lista de invitados.

VER GALERÍA