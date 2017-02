¡Ya se sabe el sexo de los mellizos de George Clooney y Amal!

En algunos meses, George Clooney y su esposa Amal se convertirán en padres. Lo que hasta el momento se sabe es que la pareja está en espera de mellizos y que posiblemente nazcan en junio. Esta vez la mamá del afamado actor, Nina Clooney, dio más detalles de esta gran sorpresa que, al parecer, a ella también la tiene muy emocionada. Finalmente, su sueño de tener nietos por parte de su hijo está a punto de hacerse realidad, y por esa razón ha dado algunas reveladoras declaraciones. Por ahora, han sido varias personas cercanas a Clooney las que han comentado al respecto y eso ha puesto a los enamorados en la mira.

Llena de ilusiones, Nina habló para Vogue Magazine y no dudó en compartir una de las cosas que todo el mundo quería saber, el sexo de los bebés. “¡Será uno de cada uno! Sí, niño y niña. Eso es lo que me han dicho…”. La madre de la estrella de Hollywood también resaltó lo significativo que ha sido para su familia este episodio. “¡Qué maravilloso! Mi esposo y yo estamos muy emocionados”. Esta será la segunda ocasión en que los padres de George tengan la oportunidad de ser abuelos, pues su hija Adelia ya es madre de un niño y una niña.

George y Amal se casaron en 2014. Desde ese entonces, los enamorados han cuidado su vida privada al máximo, aunque esta vez no haya sido posible mantener en secreto la noticia. Fue en el espacio televisivo The Talk, en donde hace unos días la presentadora Julie Chen destapó el asunto. “Beyoncé no es la única estrella que está esperando mellizos. ¡Tenemos que felicitar a George y Amal Clooney!... The Talk ha confirmado que la superestrella de 55 años y su exitosa esposa de 39 años están esperando mellizos”, de esta forma se dio a conocer la próxima paternidad de la estrella, de lo cual se habló en otros medios de comunicación, en donde se manejaba la misma versión.

Uno de los protagonistas en toda esta historia también ha sido el actor Matt Damon. El colega de Clooney comparte esta felicidad y no ha dudado en hablar sobre el tema. “Ella es increíble (Amal). Esos niños serán muy afortunados… Él será genial (como padre). Él es muy inteligente, amoroso y será fabuloso”, dijo para la cadena NBC. Por supuesto, contó sobre el momento en que Clooney le compartió, en privado, esta noticia. "Estaba trabajando con él en otoño pasado y me llevó a un lado, casi comienzo a llorar. Estaba tan feliz por él. Y le pregunté: '¿Cuánto tiene?' Y me dijo: 'ocho semanas'. Le dije: '¿Estás loco? No le digas a nadie más. ¿No sabes la regla de las 12 semanas?'. Por supuesto, no sabía".

Tanto George como Amal no han dado declaración alguna al respecto. Recientemente ambos han hecho algunas apariciones públicas y se les ve felices. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2014, en una deslumbrante boda que se celebró en Venecia, Italia. Alrededor de cien invitados acudieron a la ceremonia, quienes fueron testigos de aquél enlace.

