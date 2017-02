¡Adiós al rubio! Edith González sorprende con nuevo look, ahora castaño

Para ser reina de la transformación hay que experimentar con varios cambios de look. Esta es una de las cosas que más disfruta Edith González, quien ahora dio la sorpresa a sus fanáticos con una nueva imagen. Esta vez dejó de ser rubia para convertirse en una hermosa mujer castaña y no ha parado de compartir fotografías de este especial momento que también le ha fascinado a sus fanáticos. Ella nunca deja de sacar a flote toda su vitalidad y esta vez tampoco se quedó con las ganas.

La actriz de telenovelas aprovechó su nueva apariencia para salir de paseo y visitar Zona Maco, en donde posó junto a algunas obras con su particular sonrisa. Tampoco ha dejado de mostrar simpáticos videos con esta apariencia, como el que publicó el día de San Valentín, utilizando un colorido filtro con lentes de corazón al mismo tiempo que cantaba All You Need Is Love, uno de los grandes clásicos de The Beatles. Por supuesto, ser feliz es una de las cosas que la mantienen firme en este momento que, con pleno optimismo, está dispuesta a vivir al máximo.

No es la primera vez que sorprende con un cambio como este. En octubre de 2016, y días después de decir “adiós” a su larga y rubia cabellera, posó con una melena corta y castaña. En ese momento se dejó ver con un su mejor semblante y dejó claro que llevar la vida con maestría es una de las cosas que más le apasionan.

Una publicación compartida de Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 1:55 PST

En medio del tratamiento contra el cáncer que padece, ha aprovechado para alentar a todos sus seguidores a luchar contra este padecimiento. Recientemente publicó un video en donde se le observa llena de fuerzas y muy entusiasmada para seguir dando pasos firmes. De una manera muy original, la actriz dio un breve mensaje a sus fans, al mismo tiempo que lanzaba golpes cual experta en boxeo, para demostrar que no existen obstáculos cuando se persigue un objetivo. “¡Hola escuincles! Hoy es el Día Internacional Contra el Cáncer Infantil, yo soy Edith González, tengo cáncer y aquí estoy, segura que vamos a ganar por knock out”, dijo la estrella de la televisión.

Estos días, Edith la ha pasado de lo mejor. Tras regresar de sus vacaciones, ha dedicado tiempo completo a su familia, y se ha tomado el tiempo para salir de paseo con sus amigas. Recientemente asistió a un evento en el que se proyectó el primer capítulo de una telenovela y ahí estuvo feliz junto a su amado esposo Lorenzo Lazo, quien es su gran apoyo en este momento.

