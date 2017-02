¡Como en luna de miel! Jacky Bracamontes y Martín Fuentes de romántica escapada por Marruecos

Como si estuvieran de luna de miel, Jacqueline Bracamontes y su esposo, Martín Fuentes, emprendieron otra más de sus aventuras por el mundo. Para celebrar el mes del amor, la pareja voló muy lejos, dando un giro inesperado a la elección de sus acostumbrados destinos, para llegar a un sorprendente lugar en el continente africano, Marruecos. Durante los últimos meses, ambos han estado enfocados en el trabajo, pero así demuestran que nunca es tarde para tomar un break y disfrutar al máximo de espectaculares escapadas como esta.

A través de sus redes sociales, ambos han dado todos los detalles de su llegada hacia este punto del planeta, en donde se les ve sorprendidos por todo lo que han podido apreciar. Jacky se puso muy feliz desde que subió al avión; primero mostró una foto de su escala en la ciudad de París, y luego dejó en incógnita a todos sus seguidores, pues les reveló que ese no sería su destino. Horas después publicó su primer video en la ciudad de Casablanca, en donde aparecen ella y Martín caminando junto a una mezquita, sonrientes y dispuestos a vivir la experiencia de una cultura distinta a la mexicana.

Para hacer más emocionante el paseo, la también actriz de telenovelas dio todos los pormenores de su visita a uno de los lugares más sorprendentes en aquella ciudad, la gran Mezquita Hasan II, famosa por ser una de las más altas y grandes del mundo. Al interior de este recinto religioso, Jacky tomó un video de la impresionante arquitectura del lugar y explicó que el techo también se abría cada 3 minutos. Con una gran sonrisa en su rostro por esta inolvidable aventura, posó para una memorable imagen que fue comentada por todos sus seguidores, quienes le mandaron buenos deseos por todo lo que había compartido.

Por supuesto, no pudo faltar la bella postal de los enamorados. Jacky y Martín posaron para una fotografía durante su caminata, abrazados y con un look casual de jeans, tenis y gafas oscuras; el ideal para explorar la bella ciudad en donde viven una más de sus lunas de miel. Martín tampoco ha dejado de dar detalles de este romántico viaje. Él tuvo que volar de Suiza a Marruecos para encontrarse con su adorada Jacky y, hasta el momento, todo ha salido de maravilla. Ambos seguirán sorprendiendo a todos sus fanáticos a través de las redes sociales, quienes no han parado de dar like a las bellas postales que han compartido durante las últimas horas.