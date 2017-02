‘Es importante que ellas sepan que esa no es la realidad’, Blake Lively rompe los esquemas de belleza por sus hijas

Hoy en día Blake Lively es uno de los íconos de belleza más reconocidos de Hollywood ya que siempre luce espectacular en cada alfombra roja a la que asiste. Sin embargo, la actriz de 29 años reconoce que desde que tuvo a sus dos hijas, ha sentido la necesidad de mostrar las dos caras de la realidad en la que vive.

La actriz es madre de James de 2 años e Ines de 5 meses, a quienes tuvo con su guapo esposo Ryan Reynolds y en una entrevista que tuvo con el portal Refinery 29, habló sobre los falsos estándares de belleza que la sociedad tiene y de cómo la percepción de la realidad se ha ido modificando, por lo que no quiere que sus hijas crezcan creyendo en algo que es mentira.

La protagonista de Gossip Girl constantemente muestra en sus redes al equipo que hay con ella cada vez que se tiene que arreglar para un evento de Hollywood. “Lo que ves en las alfombras rojas y en las revistas necesita de mucho esfuerzo y de mucha gente. Las personas no entienden que todo es muy construido. Lo que las niñas pequeñas están viendo no es como (las celebridades) se ven cuando se despiertan cada mañana – aun cuando sea igual de hermoso” comenta Blake.

La famosa actriz intenta siempre mostrar que existen dos lados de la realidad en su profesión y que sus hermosos peinados y el increíble maquillaje que la hace lucir espectacular, requieren de un gran esfuerzo extra. “Para mí es muy importante que mis hijas sepan que esa no es la vida real. Me ven toda arreglada y vestida, con un gran peinado y mucho maquillaje, pero también me ven sin todo eso. Quiero que vean los dos lados, porque nunca hay solo uno.”

Como embajadora de la marca L’Oréal, se preocupa constantemente por mostrar que hay diferentes tipos de belleza, por lo que el mes pasado subió una foto de la campaña en la que escribió: “Somos de diferentes formas y tallas. Somos de diferentes colores. Somos bellas por dentro y por fuera. Somos gentiles. Somos valientes. Somos vulnerables. Tenemos defectos. Somos perfectas. Lo valemos.” La estadounidense busca ser admirada no solamente por su belleza, sino que además se preocupa por ser reconocida por su talento, sus valores y por el trabajo y empeño que pone todos los días para tener una exitosa carrera.