Grettell Valdez y el romántico San Valentín junto a su nuevo galán

Una nueva historia se escribe en la vida de Grettell Valdez, la de su más reciente relación amorosa con el empresario Miguel Mier. Todo indica que ambos hicieron una química perfecta y se llevan de maravilla. Para la actriz, los fracasos amorosos han quedado en el pasado, y hoy está dispuesta a ser feliz junto a su nuevo galán. Apenas en noviembre de 2016 terminaba su noviazgo con Juan Pablo Gil, a quien le llevaba 14 años de diferencia. Aunque ha pasado muy poco tiempo, al parecer ella ha recobrado la confianza y todo marcha de maravilla en este momento.

VER GALERÍA

Recientemente la parejita fue captada por un paparazzi pasándola espectacular. Los dos salieron a cenar y se les vio muy cariñosos caminando por el sur de la Ciudad de México. Ambos, con un look casual, se abrieron paso entre la gente haciendo pública esta relación, que sin duda no ha pasado desapercibida por nadie. Grettell, completamente enamorada, tomó del brazo a Miguel y sonriendo en todo momento, dejó claro que hoy su corazón sigue latiendo fuerte gracias a esta nueva experiencia. Durante el paseo no faltaron los abrazos y hasta un saludo para el paparazzi que fue sorprendido por los enamorados.

Es tan grande lo que sienten el uno por el otro, que incluso para celebrar el día de San Valentín, la actriz recibió una sorpresa en su casa; un llamativo arreglo de rosas rojas, que no dudó en presumir a través de su cuenta de Instagram. Con el sentimiento a flor de piel, compartió algunas palabras que de inmediato fueron celebradas por todos sus seguidores. “Un hilo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar, ni la circunstancia...Gracias amor @mmier, el primero de muchos", dijo emocionada al mismo tiempo que sus seguidores la enviaron sus mejores deseos a través de diversos mensajes.

VER GALERÍA

Grettell Valdez sobre la relación de Paulina Goto y Horacio Pancheri: 'Les mando bendiciones'

¡Juntos pero no revueltos! Grettell Valdez y Horacio Pancheri coinciden en alfombra roja

​Pato Borghetti y su hijo Santino ya tuvieron su primera plática de ‘hombre a hombre’

Pero Miguel tampoco aguantó las ganas de hacer público todo lo que siente por Grettel, y menos en una fecha tan especial. El empresario mostró en sus redes una foto en donde aparecen los dos en plan romántico, bailando y completamente inspirados. Por supuesto, no pudo faltar la conmovedora dedicatoria del galán hacia su amada. “¡Quiero siempre bailar contigo hasta el amanecer @grettellv... y que nos vea el mundo. Nuestro 1er 14/02 de muchos!”, de esta forma, hicieron oficial este noviazgo que ya disfrutan al máximo.

Miguel Mier es un empresario que se desempeña como director de operaciones de una importante cadena de cines. Anteriormente mantuvo un romance con Olivia Peralta, pero fue a principios de enero cuando se supo que su relación había terminado. Al igual que Grettell, Miguel también es divorciado y tiene hijos. Sin duda, tienen muchas cosas en común y, por ahora, todo marcha sobre ruedas.

VER GALERÍA