El conmovedor mensaje de Erik Rubín a Andrea tras sus problemas de salud

En medio de la enfermedad por la que tuvo que ser hospitalizada, Andrea Legarreta ha recibido constantes muestras de cariño y apoyo por parte de sus fans, amigos cercanos y su familia. Entre todos los lindos mensajes que le han dedicado, no pudo faltar el de su gran amor, Erik Rubín. El cantante, quien ha permanecido junto a su esposa en todo momento, hizo públicas algunas palabras en donde mostró lo mucho que ama a la madre de sus hijas, quien en este momento se recupera para retomar su vida y actividades.

A través de sus redes sociales, Erik celebró a su adorada Andrea, luego que por fin abandonara el hospital. La también actriz fue internada la semana pasada por complicaciones en su salud, derivadas de un padecimiento denominado púrpura, relacionado con una baja significativa de plaquetas, así lo explicó ella misma en un clip que publicó la semana pasada en su cuenta de Instagram. “Preciosa. Eres una guerrera. Qué felicidad tenerte de regreso en casa. Te amo.”, anunció Rubín a todos sus seguidores.

Para hacer más emotivo el momento, Erik compartió una fotografía de ellos dos abrazados, como muestra de lo mucho que se quieren y de la unión que prevalece en su familia. Por supuesto, Andrea se mostró más sensible que de costumbre y publicó otra tierna imagen en donde aparecen las manos de sus hijas y la de ella, sin olvidar un conmovedor mensaje sobre la existencia misma. “Siempre he creído que somos instantes... Que la vida está hecha de 'instantes'... Habemos quienes les damos un valor profundo... Hay quienes los dejan pasar, como si no sucediera nada... Hay instantes que quizá no significan NADA para la mayoría.... Y para algunos de nosotros, hay 'instantes' que significan TODO...”.

Por ahora, Andrea se encuentra descansando en casa y siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas. La semana pasada anunció que se reincorporaría a la conducción del programa televisivo Hoy, el lunes 13 de febrero, pero eso no ocurrió. En su cuenta de Instagram también compartió algunas imágenes de ella durante su estancia en el hospital, en donde recibió la visita de sus amigos cercanos, su familia y hasta de su mamá. A través de este medio también habló de su padecimiento y señaló que el tratamiento que ha recibido ha sido favorable para su recuperación. Pese a todo lo ocurrido, se ha mostrado completamente optimista y dispuesta a luchar para salir adelante. Este 14 de febrero tampoco olvidó hacer una pequeña reflexión sobre el amor “No celebro San Valentín ... Pero siempre he celebrado el amor y estoy segura que es la fuerza…”.