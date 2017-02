Jamie Dornan toma con humor el baby boom que ha provocado con su Christian Grey

A nadie sorprenderá que en un par de años los salones de clases estén llenos de Anastasias y Christians y es que se ha llegado a decir que la saga de Fifty Shades of Grey ha provocado un baby boom a nivel mundial. Uno de los culpables de esto, ha sido sin lugar a dudas Jamie Dornan, quien interpreta al famoso empresario Christian Grey. Durante la promoción de Fifty Shades Darker que llegará a las salas de cine la próxima semanas, el actor ha tomado con buen humor a quienes lo culpan de un incremento en la tasa de nacimientos.

VER GALERÍA

“Hubo un poco de baby boom, lo que me parece algo adorable”, dijo entre risas el guapo protagonista de la saga durante su aparición en el show de Graham Norton. Por supuesto, este comentario tenía como pretexto compartir una anécdota que tuvo al encontrarse con una fanática. “Estaba en un elevador y fui reconocido por una mujer que me dijo: ‘Oh por Dios, eres Jamie Dornan. Por años mi esposo y yo luchamos para concebir un bebé, tratamos con fertilización in vitro y todo pero después de que salió tu película tuvimos un bebé de forma natural’. Fue muy difícil saber cómo responder”, contó el galán.

Nadie culpa al guapísimo actor que se ha convertido en uno de los favoritos de la pantalla grande por este resultado poco esperado de su personaje. Pero si una ola de bebés ha llegado, Jamie no se ha librado de ella. El actor es padre de dos hermosas niñas que nacieron precisamente durante las grabaciones de la primera y la segunda película. Dulcie de 3 años y Phoebe de 1 han hecho que su famoso papá se tenga que poner en contacto con su lado más femenino, sobre todo cuando de princesas se trata. Hace algunos meses surgieron unas fotografías de Jamie paseando con Dulcie a quien tuvo que comprarle un disfraz de princesa y a quien cambió en medio paseo para que pudiera verse hermosa en todo momento.

VER GALERÍA

Al parecer, las niñas son fanáticas de Frozen, algo que no dejan que su papá olvide en ningún momento. “¡Oh por Dios! ¿Bromeas? Podría actuar la maldita cosa para ti justo ahora”, dijo a modo de broma el actor a People, confesando que se sabe la letra de todas las canciones. Pero si las niñas aman las películas, ¿su mamá verá a Jamie en pantalla interpretando a Christian?

'OMG!' Mr. Grey, Jamie Dornan, sorprendió con un cambio de look

¡Estamos listas Mr. Grey! Ve el trailer de Fifty Shades Darker

“Es totalmente su decisión, si quiere hacerlo, pero no imagino porqué querría verlo. No le voy a decir qué puede o no puede hacer. No soy para nada como Christian en ese aspecto, pero no, no crea que tenga planes de verla”, dijo Jamie.

VER GALERÍA