¿Cómo es Cristian de la Fuente como esposo? Angélica Castro nos confiesa

Cristian de la Fuente es uno de los latinos más guapos y su esposa Angélica Castro reconoce todas las cualidades qué él tiene como pareja. Sin embargo, el amor entre estos dos no fue a primera vista, la pareja nos confiesa en ¡HOLA! TV que la primera vez que se vieron no se caían bien. Tuvo que pasar algún tiempo para que se reencontraran y se enamoraran, pero desde ese momento, no se han separado y llevan quince años juntos.

La conductora nos cuenta que lo que más admira del actor es: “El ser humano integro que es él, en todos los niveles. Es un tremendo padre, buen amigo, buen hijo, buen marido. Siempre intenta hacer lo mejor que puede y eso yo lo valoro mucho”. Después tantos años de estar juntos, esta pareja, junto con su hija, sigue más fuerte que nunca.

