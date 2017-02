El lindo mensaje que Lucero dedicó a Mijares por el día de su cumpleaños

La relación de amistad entre Lucero y Mijares se ha fortalecido con el paso de los años. Los dos se tienen gran estima y en momentos especiales nunca se olvidan el uno del otro. Apenas el 7 de febrero el intérprete de Soldado del Amor cumplió 59 años y Lucero no dejó pasar la ocasión para dedicarle un lindo mensaje por este día tan especial. Después de todo, el lazo afectivo perdura entre ellos, pues además comparten el privilegio de tener dos hijos, los cuales han crecido en un ambiente de cariño y respeto.

La también cantante hizo pública su felicitación de cumpleaños en su cuenta oficial de Twitter, a la que agregó una linda postal en blanco y negro en donde aparece Mijares, de espaldas, abrazando a sus hijos José Manuel y a la pequeña Lucerito durante una casual caminata. “¡Feliz cumpleaños @MijaresOficial! ¡Que sigas teniendo salud, éxitos, muchísima felicidad y todo lo bueno que mereces!”. Por supuesto, la reacción de los fanáticos fue inmediata al dar miles de likes a la publicación, a la que también se sumaron lindos comentarios y buenos deseos.

Para Mijares, Lucero es una mujer muy especial no sólo por ser la madre de sus hijos, también por haber compartido con ella una relación amorosa, como marido y mujer, desde el año 1997, aunque en 2011 anunciaron su separación. Desde ese entonces la convivencia ha sido favorable y eso los mantiene unidos. “La relación con Lucero es buena, es una relación de amistad. Vivimos muy en paz y muy tranquilos. Los niños de repente están con ella o están conmigo, no es que a mí me tocan quince días o a ella diez, los dos diario vemos a nuestros hijos”, dijo en entrevista para Hola.com México.

Por ahora, Mijares no ha puesto sus ojos en alguna otra mujer, pues ha dicho que prefiere mantenerse soltero, disfrutando a sus hijos y enfocado al cien por ciento en su carrera musical. Mientras tanto, Lucero se encuentra viviendo un eterno noviazgo con el empresario Michel Kuri, con quien disfruta pasar el tiempo viajando y asistiendo a diversos eventos familiares de los que comparten imágenes en sus redes sociales. Entre otras cosas, ella ha asegurado que por ahora no prefiere casarse pues así es feliz junto a su pareja.

