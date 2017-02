Miguel Ángel Silvestre ya se deja ver con sus compañeros de 'Narcos' Tal y como la revista ¡HOLA! informó en primicia, el actor participa en la afamada serie de Netflix

Miguel Ángel Silvestre ya es uno más en el equipo de la serie Narcos. La mundialmente conocida historia de Netflix, basada en la vida del narcotraficante Pablo Escobar y los carteles de Medellín y Cali, ha comenzado el rodaje de su tercera temporada, a la que se han incorporado nuevos rostros, entre los que se encuentra uno de nuestros actores más queridos de nuestro país. En esta nueva temporada, el español interpretará a uno de los encargados de lavar el dinero en el Cartel de Cali.

VER GALERÍA

Rodada en Colombia, exactamente en la ciudad de Cartagena, el actor de la recién desaparecida serie Velvet ha querido compartir con sus seguidores esta nueva etapa profesional subiendo a sus redes sociales algunas imágenes de los impresionantes escenarios en los que está rodando, además de alguna instantánea de sus guiones.

VER GALERÍA

Sus compañeros también han querido recibirle a través de Instagram y uno de sus protagonistas, el actor Pedro Pascal que interpreta al agente Peña, ha compartido en su cuenta personal una imagen junto a su compañero y un mensaje de lo más divertido. ¿Qué hace @miguelangelsilvestre en Cartagena?, se pregunta en tono jocoso. Abrazados y con una gran sonrisa, los actores se han mostrado de lo más compenetrados.

VER GALERÍA

Miguel Ángel parece haberse convertido en uno de los rostros españoles más cotizados en Hollywood. Con su participación en Narcos, el castellonense repite experiencia en una serie americana tras el éxito de Sense8, en el que interpreta a un individuo con el don de ponerse en contacto con otras personas con su mismo don y vivir experiencias similares. Una serie en la que el actor español se ha convertido en un auténtico icono gay, ya que interpreta a un homosexual.

Miguel Ángel Silvestre y su misteriosa foto... ¿está enamorado?

Primicia: Miguel Ángel Silvestre, nuevo fichaje de la serie 'Narcos'

Un momento perfecto en lo profesional que podría unirse a otro gran momento personal. Y es que, aunque el actor no ha confirmado nada, los rumores sobre una posible relación entre él y Laura del Río, una de las creadoras y difusoras de la marca Makelovelovemake, saltaron a inicios de enero después de que el actor publicase una ilustración de la joven en la que aparecían dos caras besándose. “El amor llama a tu puerta y entra hasta la cocina. El amor es así. No avisa. Eso no lo decides”, dijo Miguel Ángel en su última entrevista a ¡HOLA! hace unas semanas.