Sergio Mayer Mori rompe el silencio sobre su relación con la mamá de su bebé

Mientras Natalia Subtil declara sobre las circunstancias que vive en torno a su maternidad, Sergio Mayer Mori decidió romper el silencio. Recientemente la modelo brasileña acudió a un programa televisivo en donde confesó que el joven actor no se hace cargo de su hija Mila, y que además el tiempo que vivió en casa de Bárbara Mori no contó con el apoyo de la familia. Estas palabras desataron una ola de dimes y diretes, incluso Sergio Mayer, abuelo de la pequeñita, tampoco guardó silencio y dio réplica en sus redes sociales a todo lo que en aquella ocasión había dicho Subtil.

Pero el turno llegó para Sergio Mayer Mori, quien en una entrevista televisiva de tan sólo unos minutos, y sin ahondar en muchos detalles, dejó claro que él sigue al pendiente de todo lo relacionado con su hija. Ante la pregunta de la reportera de la emisión Suelta La Sopa, sobre si mantiene contacto con Mila, tajante respondió. “Por supuesto que la he visto, es mi hija… no voy a dejar nada claro, yo nada más digo que la amo y que la veo.” De esta manera y con una actitud evasiva, el joven de 18 años negó todas las palabras dichas con anterioridad por su ex.

Durante la emisión de Las tardes con la Bigorra, Subtil dio detalles de las diferencias que mantiene en este momento con el padre de su hija, y además contó sobre su experiencia viviendo en casa de Bárbara Mori. “Era como estar sola, yo tenía que hacer todo, entonces mis amigas me decían ‘¿qué haces ahí?, ya salte de ahí’ (…) Yo quería que ella estuviera cerca de su familia, más que todo”. Entre otras cosas, aseguró que no recibió ningún apoyo económico durante ese tiempo.

Hace unos días Natalia también daba detalles de su vida como madre soltera. La modelo dijo al programa televisivo Hoy, que se encontraba feliz de vivir este momento y que además estaba consciente de lo difícil que eso podría ser. Mientras tanto, en su Instagram, mandaba indirectas a su ex y de paso daba respuesta a todos aquellos que la han criticado durante este tiempo. “Confesiones de mamá soltera: la gente cree que mi hijo fue un error. No lo fue. Su padre sí”, podía leerse en aquella publicación que minutos después eliminó de su cuenta.

