Galilea Montijo sobre la operación de Inés Gómez Mont: ‘Gracias a Dios todo salió muy bien’ La amiga de la conductora aseguró que la intervención fue un éxito y que Inés estará alejada de los reflectores dos meses

Rodeada del amor de su familia, Inés Gómez Mont se recupera satisfactoriamente de la operación, vía nasal, a la que fue sometida este lunes 31 de enero para retirarle un quiste que se alojaba en el área de la cabeza. Durante la transmisión del programa Hoy, Galilea Montijo quien es una de sus mejores amigas de la conductora, dio detalles de cómo se encuentra Inés, quien dijo estará dos meses alejada de los reflectores para dedicarse a su rehabilitación.

“El lunes fue operada muy temprano, gracias a Dios todo salió muy bien, tiene la mejor actitud. A ella se le quitó un tumor en la cabeza que le detectaron hace como un año, no fue nada grave, gracias a Dios fue detectado a tiempo y ya está muy bien. Lo que sí es que como cualquier procedimiento va a estar dos meses fuera, ¿por qué? porque seguramente se tendrá que rehabilitar, pero está gracias a Dios de lo más bien”, comentó la esposa de Fernando Reina.

Convencida de que muy pronto Inés estará de vuelta, Galilea confió en la excelente actitud que siempre ha caracterizado a la conductora: “Besos amiga, te esperamos (…) Sirvieron las oraciones el día de ayer, entonces sí va a estar fuera dos meses nada más, aparte con la energía que tiene esa mujer y los niños que ya la están esperando...”, dijo.

Luego de que Galilea Montijo anunciara que su amiga ya se recupera de la operación, la agencia de relaciones públicas de Inés Gómez Mont envió un comunicado a los medios para dar más detalles de este procedimiento: “Les informamos que la cirugía de Inés Gómez Mont fue todo un éxito. Estuvo en manos de dos neurocirujanos, el Dr. Reimer y el Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa. El procedimiento duró 8 horas e Inés salió perfecta, con buen estado de ánimo y poco adolorida. La recuperación será de dos a tres meses y simplemente tendrá que mantener reposo en casa. Muchas gracias por estar al pendiente de su salud”, se lee en el texto firmado por la agencia Jerry ML.

Galilea quiso hacer este anuncio para no dar espacio a especulaciones sobre el estado de salud de Inés, quien por motivos obvios no ha podido compartir nada con sus fans en redes sociales. Fue la misma conductora quien anunció a través del programa ¡Cuéntamelo Ya! y de su cuenta de Instagram, su condición de salud que aseguró en este momento de su vida es prioridad.

El pasado fin de semana, horas antes de entrar al quirófano Inés mostró su fe y se encomendó a la Virgen de Guadalupe para que este procedimiento médico resultara bien: “Llena de Fe. Ya aquí lista en la clínica y optimista. A todas y todos los que están al pendiente y me preguntan cuándo es la cirugía, será el lunes a las 6 am y no hay nada de qué preocuparse. Gracias por sus lindos mensajes y sus muestras de cariño, me alegran el corazón”, escribió al lado de una imagen de la Virgen Morena a quien le tiene mucha devoción.