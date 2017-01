SAG Awards 2017: Conoce a los ganadores de este año

En plena red carpet season el Sindicato de Actores ha vuelto a premiar a lo mejor del cine y la televisión en los SAG Awards. La que se ha convertido en una de las entregas favoritas de los histriones al tener a actores premiando actores, las estrellas de Hollywood se reunieron en el Shrine Auditorium en Los Ángeles en una noche llena de glamour. Las sorpresas no se hicieron esperar y una vez más Lalaland se ha convertido en la gran triunfadora de la gala. Considerando que esta premiación es conocida como uno de los mejores termómetros del Oscar, todo parece indicar que un musical podría volver a coronarse en la noche de los premios de la Academia.

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ELENCO EN PELÍCULA: Hidden Figures

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTOR EN PAPEL PRINCIPAL: Denzel Washington, Fences

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACCIÓN POR EL EQUIPO DE STUNTS: Game of Thrones Daredevil

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTOR EN PAPEL PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA: William H. Macy, Shameless

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTRIZ EN PAPEL PRINCIPAL: Emma Stone, La La Land

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ELENCO DE DRAMA: Stranger Things

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTOR EN PAPEL PRINCIPAL EN SERIE DE DRAMA: John Lithgow, The Crown

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTRIZ EN PAPEL PRINCIPAL EN SERIE DE DRAMA: Claire Foy, The Crown

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTRIZ EN PAPEL PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA: Lily Tomlin, Grace and Frankie

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTOR EN PELÍCULA PARA TV O MINISERIE: Bryan Cranston, All the Way

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTRIZ EN PELÍCULA PARA TV O MINISERIE: Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTOR EN PAPEL DE REPARTO: Mahershala Ali, Moonlight

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ACTRIZ EN PAPEL DE REPARTO: Viola Davis, Fences

MEJOR ACTRIZ EN UNA COMEDIA DE TV: Julia Louis Dreyfus, Veep

