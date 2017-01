La verdadera razón por la cual Emma Stone siempre juega con sus manos

Emma Stone ha conseguido ser una de las actrices más reconocidas de Hollywood, en la pasada entrega de los Globos de Oro, consiguió ganar el premio a la Mejor Actriz por su papel en La La Land, y es una de las favoritas para triunfar en los Oscar. Sin embargo su carrera no siempre ha sido “miel sobre hojuelas”.

La nominada a los premios de La Academia ha tenido un camino lleno de obstáculos que vienen arrastrándose desde su infancia, la cual envuelve un pasado con algunas dificultades. Cuando era pequeña, era muy introvertida, era una niña demasiado tímida que sufría de ataques de ansiedad. Sus padres intentaron de todo para hacerla sentir mejor e incluso la metieron a terapia con tan solo 7 años de edad.

Las cosas no parecían mejorar mucho, sin embargo Emma seguía yendo a la escuela y se inscribió a clases de teatro. Ahí fue donde la protagonista de La La Land llegó a conquistar sus miedos, pues se imaginaba que era otra persona, se metía en los zapatos de alguien más y lo disfrutaba. Si no hubiera sido por la actuación, quizás nunca hubiera superado su pánico. Su madre se dio cuenta de eso y dejó que se mudara a Los Ángeles cuando solo tenía 14 años de edad.

En una entrevista para The Hollywood Reporter la actriz cuenta lo que vivió “Creo que mis papás vieron que la actuación era lo que me llenaba y me hacía feliz … es una locura el hecho de que hayan estado de acuerdo en que me fuera… Todo el mundo debería de graduarse de la escuela”. En LA, Emma tomaba clases en casa sin embargo las audiciones consumían casi todo su tiempo hasta que tuvo otro episodio de ansiedad a los 19 años.

“Comencé a sentirme demasiado abrumada por la energía de Hollywood” admite Emma en la entrevista. Así que tomó la decisión de mudarse a Nueva York y seguir su camino, en donde las cosas mejoraron un poco. A pesar de llevar más de 10 años en la actuación, la estadounidense acepta que aun sigue luchando contra sus ataques de pánico, sobre todo antes de empezar un encuentro con un periodista o subir a escenario, además constantemente se le ve jugando con sus manos o con su pelo como se ve en las fotografías. “Antes de cualquier entrevista, me tengo que sentar sola 5 minutos, respirar y concentrarme en no ponerme nerviosa. Las entrevistas son como terapia, excepto porque todas tus respuestas son escritas y publicadas”.

Se dice que “detrás de cada historia de éxito, hay un camino lleno de tropiezos” y Emma Stone no es la excepción, sin embargo ha sabido enfrentar todos sus obstáculos y eso es lo que ha llevado a la guapa actriz a triunfar y estar en el más alto de los pedestales. Sin duda seguirá teniendo mucho éxito y la veremos en muchas otras nominaciones próximamente.