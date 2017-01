¡A dos de tres caídas! Inés Gómez Mont y el divertido cumpleaños de sus trillizos en un ring Para sorprenderlos, la conductora llevó al límite su pasión por la lucha libre y convirtió su jardín en una arena con todo y cuadrilátero

Convertida en una experta organizadora de fiestas infantiles, Inés Gómez Mont fungió ayer como la anfitriona de la más especial: la que ofreció por los cinco años de sus trillizos. Aunque el cumpleaños de Diego, Bruno y Javier fue el pasado 18 de enero, no fue hasta este 26 que los niños pudieron disfrutar de una fiesta hecha a su medida.

Música, juegos, máscaras, luchadores y ¿un ring?, así es, para complacer a sus hijos Inés llevó al límite la pasión de los niños por la lucha libre y convirtió el jardín de su casa en una arena. Pero para disfrutar de una buena función, la música no podía faltar, de ahí que la conductora contratara un grupo de música versátil que puso a bailar a los pequeños asistentes.

Mientras los trillizos bailaban con sus invitados sobre el ring, sus famosas mamás se divertían viéndolos. Y es que este cumpleaños contó con la asistencia de varias celebridades, que cobijando a Inés Gómez Mont hicieron de esta la fiesta más especial. Además del amor de su mamá, los trillizos se dejaron consentir por sus “tías” -como les dicen de cariño al grupo de amigas de la conductora- entre ellas Galilea Montijo, Grettell Valdez, Ingrid Coronado, Rossana Najera, Jimena Gallego y Karla Guindi.

Un vídeo publicado por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 7:10 PST

Emocionada por ver a sus hijos complacidos con su fiesta, Inés compartió en su cuenta de Instagram una foto de los tres al lado de sus originales pasteles, como pie, la presentadora de ¡Cuéntamelo Ya! escribió: “No saben cómo me pidieron su fiesta y no había podido organizarla, nada me hace más feliz que verlos felices. Sus sonrisas me vuelven loca, más loca que lo que ya estoy. Ahora sí a lo que sigue, llena de energía, de amor y mucha fe”.

Tras el éxito de la fiesta de los trillizos, Inés se prepara para hacer frente a su salud. Tal cómo dio a conocer esta semana, el próximo lunes se someterá a la operación –vía nasal- con la que le retirarán el quiste que se aloja en el área de la cabeza, una situación que ha dejado claro no es grave.

Con la devoción que siempre ha mostrado hacia la Virgen de Guadalupe, la conductora compartió una foto de unas de sus visitas a la Basílica de Guadalupe para encomendarse a ella: “Llena de Fe. Ya aquí lista en la clínica y optimista. A todas y todos los que están al pendiente y me preguntan cuándo es la cirugía, será el lunes a las 6 am y no hay nada de qué preocuparse. Gracias por sus lindos mensajes y sus muestras de cariño, me alegran el corazón”, escribió.

