William Levy y su inspirador mensaje de vida: ‘Todo es posible, no se rindan’ En medio del éxito de 'Resident Evil The Final Chapter' -su debut en una gran producción hollywoodense- el actor hizo un alto para compartir con sus fans un texto en el que hizo un recuento de lo mucho que ha tenido que luchar para llegar a donde está

¿Quién se iba a imaginar que un niño cubano con todo en contra iba a llegar a Hollywood? Mientras parecía que el mundo se encargaba de ponerle el pie, aquel pequeño dejó de pensar en las adversidades y se centró en luchar por sus sueños. Como si se tratara de un guion de alguna película en la que se cuenta una historia de éxito, la vida de William Levy es el claro ejemplo de que querer es poder. En medio de la promoción de su primera aparición en una gran producción de la meca del cine, Resident Evil The Final Chapter, el actor hizo un pausa y a través de su cuenta de Instagram compartió un reflexivo mensaje con el que quiso inspirar a sus fans.

“Hace 15 años yo me encontraba en Los Ángeles estudiando actuación, soñando poder estar un día estrenando una película en Hollywood. Hoy en día, Dios me da la oportunidad de poder hacer mis sueños realidad. Mi gente que está empezando y que tiene sueños de alcanzar algo en la vida, les quiero decir que todo es posible, no se rindan, manténganse enfocados en lo que quieren. Van a encontrar varias puertas cerradas en el camino, pero para eso están las puertas cerradas, para abrirlas”, escribió el protagonista de La Tempestad en la primera parte de su mensaje, escrito en inglés y en español.

Como pocas veces, el cubano compartió con sus fans cómo fueron sus primeros años en la actuación, donde el dinero que ganaba lo hacía rendir para llegar a su meta: “Tienen que ser muy disciplinados. Recuerdo cuando estaba empezando y mis amistades salían todos los fines de semanas y yo me quedaba en casa porque el dinero que ganaba lo prefería usar en mis estudios antes que malgastarlo en salideras que no me aportaban nada”, escribió.

Después de años de picar piedra y ya en Hollywood, William no pierde el enfoque, pues ahora que ha conseguido su meta experimenta aquel dicho que reza, “lo importante no es llegar, sino mantenerse”, de ahí que asegure uno nunca debe rendirse: “ Manténganse enfocados, y con eso llegarán muy lejos y cuando lleguen acuérdense que hay que mantenerse ahí también y que con el éxito vienen responsabilidades sobre todo no olvidar de dónde vienes. Mantén tu humildad y serás feliz”, finalizó.

Recordemos que Levy no sólo ha luchado en sus años como actor, desde su infancia el protagonista de Sortilegio tuvo que enfrentarse a las adversidades que habían en su casa, allá en su natal Cuba. En 2014, durante la promoción de la cinta Addicted, William habló en entrevista para el programa Showbiz, de CNN, de su dura infancia. Levy explicó por qué hoy las dietas están prohibidas en su estilo de vida: “Para mantenerme lo mejor posible físicamente voy al gimnasio, cada que tengo un chance. Pero la comida no, yo creo que sí tendría que hacer dieta para verme bien prefiero no verme bien porque bastante dieta hice en Cuba, obligado, por 15 años, más nunca en mi vida vuelvo a hacer dieta”.