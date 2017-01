La época de papás 'RBDs' ha comenzado, ¿qué dice Christopher Uckermann? ¿será el siguiente? Antes la reciente paternidad de sus excompañeros, Poncho Herrera y Anahí, el actor habla de cuándo le gustaría escribirle a la cigüeña

Hace una década sus integrantes compartieron la fama mundial, hoy los exRBD comienzan a vivir, por separado el capítulo más tierno e sus vidas: el de ser padres. Luego de que Poncho Herrera se convirtiera en el primer exintegrante de la banda en recibir a su primer hijo y sólo un par de meses después, Anahí hiciera lo propio, ¿qué integrante sigue? De la mano de su novia Ana Serradilla, Christopher Uckermann desfiló por la alfombra roja de la cinta El tamaño sí importa, donde obviamente el actor fue cuestionado sobre cuándo se animará a escribirle a la cigüeña.

Aunque Christopher y Ana llevan muy poquito de relación –comenzaron a finales de noviembre- a la prensa le encantaría verlos en el papel de papás. Sonriente, el exRBD aseguró que van paso a paso y que aunque todavía no piensan en eso tampoco está descartada la idea: “Yo todavía no, estoy enfocado en mi trabajo, sí (me gustaría) cuando sea el momento, no estoy peleado, pero no estoy haciendo planes”, reveló a JDS el actor de 30 años de edad.

Cómplices y muy sonrientes, Ana y Christopher debutaron sobre una red carpet como pareja, un momento que aprovecharon para demostrar que su relación va viento en popa. Sobre cómo fue que la sorprendió el amor, la actriz dijo: “Esas cosas pasan, ya sabes que a mí no me gusta mucho dar detalles de mi vida privada, estoy contenta, eso es lo que importa y a ver qué pasa”, dijo la protagonista de La Viuda Negra.

Sobre su novia, Christopher dijo: “Es una gran persona, súper centrada, súper profesional y es una persona que le gusta compartir”. Respecto a sus excompañeros de agrupación que ya han recibido la cigüeña dijo: “Ya no sé ni qué es real o es chisme (…) a Anahí la pude felicitar hace unos días, pero pues cada quien anda en su rollo”, comentó.

La relación entre Serradilla y Uckermann va tan enserio que pasaron la Navidad y el año nuevo juntos, en la casa que la actriz tiene en cerca de Tulum. Desde que anunciaron su relación es común verlos muy cariñosos ante los paparazzis o en las redes sociales.