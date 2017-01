Eugenio Derbez confiesa que Vadhir es un rompe corazones: 'Salió peor que yo' Durante la premier de la cinta 'El tamaño sí importa', el cineasta aseguró que su hijo es mucho más conquistador que él y con humor abordó los romances de Vadhir

Si bien desde junio de 2012 Eugenio Derbez es un hombre felizmente casado para encontrar al amor de su vida tuvo que atravesar un largo camino, razón por la cual en varias ocasiones ha sido señalado como todo un conquistador. Sin mencionarle nada sobre su pasado amoroso, el comediante confesó lo mucho que Vadhir se parece a él en ese sentido. Durante el estreno de la cinta El tamaño sí importa, protagonizada por su hijo, Eugenio contestó muy divertido a un cuestionamiento que ponía en duda la orientación sexual de Vadhir: “¡Por favor!, salió peor que yo”, dijo.

Con la simpatía que lo caracteriza, Eugenio tomó con mucho como chiste el falso rumor sobre su hijo: “Me acabo de enterar porque alguien me comentó, pero son de risa esas cosas, sobre todo con Vadhir”, declaró el esposo de Alessandra Rosaldo a la agencia JDS.

Orgulloso por este primer protagónico de su hijo en el cine, Eugenio no se podía perder esta especial noche, de ahí que caminara muy cerca de Vadhir a su paso sobre la alfombrar roja: “Vengo a apoyarlo en este que es su primer estelar”, comentó Derbez quien viajó desde Los Ángeles para poder acompañarlo. Eugenio habló de su próxima cinta How to be a Latin Lover proyecto en el que también participa Vadhir y que próximamente se estrenará.

Ya que estaban hablando de conquistas, Vadhir fue cuestionado sobre un posible romance con la actriz Fabiola Guajardo, con quien se le ha visto en varios eventos, pero él dejó claro que no es lo que la prensa imagina, el actor dijo que entre ellos no hay más que una bonita amistad: “Somos cuatísimos, pero nada qué ver, la quiero mucho la verdad, gran persona, pero estoy soltero todavía”, comentó.

Aunque posee un físico muy atlético y un porte de todo un galán, Vadhir nos comentó en exclusiva, en principios de diciembre de 2016, que a pesar de tener una actitud de conquistador, es bastante tímido a la hora de cortejar a una chica. En aquella ocasión cuando le preguntamos al también cantante, si utilizaba su voz como “arma” para robar corazones nos contestó: “No, soy muy penoso, voy sacando esas cositas conforme va avanzando la relación, no soy el típico farol que dice, ‘le voy a cantar’. Pero sí me han chuleando de repente que me escuchan y eso es lindo”.