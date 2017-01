Isabella Camil de Natalia Subtil: 'No sé qué papel quiere jugar' Luego de que la modelo brasileña asegurara que la familia no la ha apoyado, la esposa de Sergio Mayer dijo que en su casa la recibieron con los brazos abiertos, no sólo su esposo y sus hijas, también sus papás Jaime y Toni Camil

Siempre respetuosa con los asuntos referentes al hijo de su esposo, Sergio Mayer, Isabella Camil dio su opinión sobre la reciente polémica que inició Natalia Subtil al hablar del desempeño como papá de Sergio Mayer Mori y sobre la falta de apoyo que denunció la brasileña por parte de la familia de él. Sin entrar en detalles, la actriz accedió a hablar de cómo en su casa las recibieron con los brazos abiertos, incluso las incluyeron en sus recientes vacaciones a Acapulco.

Luego de que ayer su esposo enviara una serie de tuits dedicados a Natalaia Subtil pidiéndole que lo dejara ver a su nieta y asegurando que sus hijas, Antonia y Victoria, extrañaban mucho a su sobrinita, Isabella platicó cómo fue el trato que le dio su familia a la modelo brasileña. Respaldando a Sergio Mayer, la actriz aseguró en entrevista para el programa Hoy que las declaraciones de Natalia Subtil la han desconcertado, pues durante la convivencia las cosas fueron muy diferentes: “Decir que no la arropamos, no la queremos y no tenemos nada que ver con ella, me parece muy lamentable, muy triste, y además innecesario, no entiendo por qué lo dice, no sé qué papel quiere jugar y realmente a mí sí me molestó”, comentó.

Isabella se dijo decepcionada de escuchar a Natalia quien no sólo fue bien recibida por su esposo e hijas, comentó que durante el viaje a Acapulco, la brasileña también convivió con sus papás, el empresario Jaime Camil y su esposa Toni: “Ella entró al núcleo de mi familia, mi padre, mi papá no saben, bueno divino con la niña, mi mamá igual, le dio atención, amor y cariño, y entonces estas cosas que dice, no me explico”.

La actriz lamenta que Natalia haya hecho pública esta situación, sobre todo el hecho de que haya dicho que nadie de la familia pregunta por la bebé, situación que asegura es falsa. Comentó que su esposo está encantado con su papel de abuelo y que la niña siempre está en su mente: “Sergio donde ve le compra cosas, le manda regalos a la niña, viaja en el avión de mi papá, o sea, no me parece justo, y me parece lamentable, esa es la verdad y lo tengo que decir”.

Sobre el papel de Sergio Mayer Mori como papá -con quien dicho de paso siempre ha tenido una excelente relación- no quiso hablar, pues asegura no es un asunto en el que ella deba intervenir, pero sí dejó claro que tanto su familia como la de Bárbara Mori no hicieron más que deshacerse en cariño por Mila: “Incluso del lado de Bárbara, todo mundo le ha dado mucho cariño. Sergio Junior es otra cosa, es otro camino, es aparte, y finalmente ella escogió al papá. Entonces, como el papá vienen consecuencias. Esa cosa de ‘estoy sola siempre y nadie me ayuda’, ya es un cuento un poco, o sea, no desagradable, lamentable”, finalizó contundente.