La tregua terminó: Natalia Subtil y la familia de Sergio Mayer Mori reavivan las diferencias Mientras la brasileña declaró en un programa de televisión que ella y Mila no cuentan con el apoyo de la familia, Sergio Mayer asegura que la mamá de su nieta no le contesta las llamadas

Cuando pensamos que todo entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori iba por buen camino tras el nacimiento de Mila, la modelo sorprendió al declarar todo lo contrario. El pasado viernes 20 de enero, la brasileña acudió al programa Las tardes con la Bigorra, donde hizo público su distanciamiento con el papá de su hija y con el resto de la familia Mayer-Mori. Después de unos días de silencio, el papá de Sergito, Sergio Mayer utilizó su cuenta de Twitter para pedir a la mamá de la bebé le deje ver a la niña.

Durante el programa de Raquel Bigorra, Natalia comentó que entre ella y Sergio Mayer Mori no hay comunicación, además de anunció que ella y la niña ya no viven en casa de Bárbara Mori y reveló el por qué de su decisión: “Era como estar sola, yo tenía que hacer todo, entonces mis amigas me decían ‘¿qué haces ahí?, ya salte de ahí’ (…) Yo quería que ella estuviera cerca de su familia, más que todo”. Si bien hizo evidente su distanciamiento con el papá de su hija, ante el cuestionamiento de que si el resto de la familia la apoyaba Natalia respondió muy convencida: “No, nadie me pregunta nada”.

Ante las declaraciones de la modelo brasileña y la supuesta negativa de Natalia en contestar las llamadas, Sergio Mayer hizo uso de las redes sociales para intentar abrir nuevamente la comunicación con la mamá de su nieta: “Me sorprende escucharte decir que nadie te apoya en México y al mismo tiempo no respondes las llamadas y te desapareces”, escribió el exGaribaldi en un primer tuit.

El actor continuó: “@Nataliasubtil no mezcles los problemas que tengas con Sergio con nosotros, no le niegues a Mila la posibilidad de convivir con su familia (…) Perjudicas con todo esto a tu hija. Estoy a tus órdenes para lo que necesites, mis hijas extrañan y quieren ver a Mila. Lamento hacerlo por este medio pero no hay otra forma. Ojalá reconsideres y me contactes. Todos queremos estar cerca de ella”, finalizó el esposo de Isabella Camil.

Hasta el momento, Natalia no ha dicho nada sobre esta serie de tuits. Si bien la relación entre la modelo y el abuelo de Mila al principio no fue la mejor, hace apenas un par de semanas ella y Mila se unieron al viaje familiar que el exGaribaldi realizó a Acapulco y donde la bebé convivió con sus tías Antonia y Victoria, hermanas de Sergito. Según palabras de la propia Natalia ella accedió a este viaje para que la niña conviviera con su familia: “No es que perdoné (refiriéndose a que la familia no estuvo con ella durante el embarazo) intenté olvidar las cosas que pasaron para que ella estuviera tranquila, para que todos ellos pudieran estar con ella regalándole amor, pero vi que nadie cambió. Entonces yo dije mejor me voy a mi departamento, hacemos las cosas solitas y ahí vivimos en paz”.

En esta entrevista con Raquel Bigorra, Natalia también aseguró que planea interponer una demanda de paternidad en contra de Sergio Mayer Mori, quien comentó no ha querido firmar los documentos que se necesitan para tramitar el pasaporte de la niña, pues planea llevarla a Brasil para que conozca a su familia.