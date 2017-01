José Eduardo Derbez, el novio más lindo en el cumpleaños número 24 de Bárbara Escalante El hijo de Eugenio Derbez celebró el cumpleaños de su novia con una cena para, ¿tres?

“Feliz cumpleaños amor” fue la frase que José Eduardo Derbez eligió para compartir con sus fans una imagen del cumpleaños número 24 de su novia Bárbara Escalante. Aunque no especificó en dónde celebraron, el hijo de Eugenio Derbez sí quiso compartir la cena que disfrutó al lado de su novia desde 2015.

El actor quiso consentir a su novia con una cena, ¿para tres? Así es para este cumpleaños Bárbara no sólo disfrutó de la compañía de José Eduardo, también asistió el actor Raúl Coronado, amigo de ambos.“Festejando a la cumpleañera”, escribió al lado de la imagen el hijo mayor de Victoria Ruffo. Además de esta imagen, el actor captó el momento exacto en el que la chica sopló las velitas de su pastel y lo compartió en una Instagram Stories.

Gracias a las publicaciones que ha hecho José Eduardo ha dejado ver que él y su novia disfrutan de un pintoresco destino, al menos eso es lo que mostró en un video que hizo con ayuda de un dron y en el que presumió el desértico paisaje del lugar donde se encuentran.

Por su parte, la festejada compartió una foto de ella sosteniendo un globo: “Happy birthday to me #24”, escribió la joven. José Eduardo y Bárbara Escalante se conocieron a principios de 2015, desde entonces han protagonizado un noviazgo muy estable. En agosto del año pasado, los novios celebraron 2 años de relación, fecha que el actor aprovechó para enviarle un cariñoso mensaje a la ojiazul: “Ya 2 años cumplimos hoy de esta relación bonita, linda, complicada, padre, difícil, divertida, amorosa… pero la mejor de todas. Te amo flaca”, escribió en Instagram.

Lo de José Eduardo y Bárbara va muy en serio, de ahí que la joven ya sea una Derbez más pues no hay viaje o reunión familiar al que no asista de la mano del su novio. Aunque en el pasado Victoria Ruffo confesó ser un “poquito” celosa con su hijo ha aceptado a Bárbara como a una hija y ex común verlas juntas.