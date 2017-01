De vuelta en casa: Mila Mayer ya no vive con Bárbara Mori Después de disfrutar de sus primeros meses rodeada por la familia de su papá, la bebé y su mamá Natalia Subtil se han mudado de nuevo a la casa de la modelo brasileña

Después de pasar los primeros dos meses de Mila en casa de Bárbara Mori, Natalia Subtil y la bebita han vuelto a hacer mudanza para regresar a vivir al departamento de la modelo brasileña. Aunque no reveló los motivos, la ex de Sergio Mayer Mori comentó en entrevista con el programa Hoy que ella y su bebé están de vuelta en casa.

Luego de que Mila se convirtiera en el centro de todas las miradas durante la pasada época decembrina y celebrara su cumplemes en casa de su joven abuela, Natalia ha decidido que es tiempo de comenzar a escribir su historia como mamá de manera más independiente: “Cuando vivíamos con la abuela también era la adoración de la casa, todos la querían agarrar, este es el momento más bonito de mi vida”, declaró la modelo.

Pero el hecho de que haya querido regresar a su casa no quiere decir que la relación con la familia de Sergio Mayer se haya fracturado, todo lo contrario, la niña sigue siendo la adoración de todos: “Mayer le ha regalado este vestido, el abuelo regala muchas cosas. Este fue regalo de Navidad de la abuela, está bien chistoso para que vaya a la playa”.

Sobre su relación con el papá de la niña, Natalia comentó que aunque no pudieron retomar su noviazgo, sí han podido hacer un buen equipo para la crianza de Mila: “Como papá él es muy bueno, siempre que se la encargué la cuidaba muy bien. Cuando despierta canta para ella con la guitarra, o sea, de papá es muy bueno; pero como pareja, decidimos no tener una relación, pero como amigos funcionamos mucho mejor”.

Natalia Subtil asegura que gracias a Mila ha descubierto la fuerza interior que posee: “Día a día somos solitas, somos nosotras dos, pero mira, como es tranquila, me deja hacer todo, fíjate que no sabía que podía ser tan fuerte, pues sacar adelante a un angelito es increíble, no sabía las fuerzas que te dan”, finalizó.